До кадрових втрат Гента перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо може додатися ще й Роман Яремчук.

Український форвард не збирається летіти в Київ, хоча встиг відновитися від пошкодження у першому поєдинку, інформує Het Nieuwsblad.

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Яремчук все ще сподівається перейти в більш статусний клуб до кінця трансферного вікна, тому не буде ризикувати здоров'ям. Така позиція здивувала Гент, який і без того має кадрові проблеми. Під питанням участь Кумса, Чакветадзе та Оджіджа-Офо, а Безус відбуватиме дискваліфікацію.

Нагадаємо, Яремчук пропустив значну частину минулого сезону через травму ахілла. Нападника збірної України сватали в імениті європейські клуби, серед яких Рома та Лаціо.

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