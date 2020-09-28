Перед початком прес-конференції у залі на тренувальній базі Динамо замінили крісла – замість звичних червоних поставили більші білі. Річ у тім, що перед поєдинком з АЗ Мірча Луческу хотів відповідати на запитання журналістів стоячи, адже попередні крісла були для нього занизькі. Нові коучу сподобалися.

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"Чи немає хвилювання? Емоції – частина мого життя. Саме заради них я повернувся у футбол. Найголовніше – забути рахунок першого матчу. Потрібно пам’ятати, який у нас суперник і в якому турнірі ми виступаємо. Рівень відповідальності, атмосфера – все важливо, але рахунок мусимо забути.

Без вболівальників, звичайно, важко. Футбол грають для вболівальників. Вони дають імпульс, заряджають батареї. Однак футболісти – професіонали, вони самі повинні знайти цей імпульс. Хочу, щоб вболівальники через телевізор передали нам свій позитив.

Нас чекає дуже-дуже важкий матч проти сильного суперника. Гент грає під тиском, адже в них зараз складний період. Але на полі це потужний опонент, який демонструє солідний рівень гри. Чекаю реакції від своїх гравців. Ми повинні продемонструвати найкращий футбол і максимальну концентрацію. Інакше буде важко.

Вчора ми вперше вийшли на поле в загальній групі після попереднього матчу, тому поки що не можу сказати, хто готовий грати, а хто – ні. Про Попова навіть не йдеться, бо він тільки вчора провів перше тренування в загальній групі. Родрігес місяць тому травмувався у матчі за збірну, деколи це пошкодження дає про себе знати. В нього виникають проблеми. Цітаішвілі? Мене вже тричі про нього питають. Він – частина команди. Такий гравець, як і інші", – сказав Мірча Луческу на прес-конференції.

До слова, перед поєдинком з бельгійцями Дуелунд, Русин, Гармаш і Цітаішвілі тренувались окремо від загальної групи. Сам матч Динамо – Гент стартує вже завтра, 29 вересня о 22:00.

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