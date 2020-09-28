Голкіпер Реала Андрій Лунін не залишиться без ігрової практики в мадридському гранді.

21-річний українець отримає трохи більше ігрового часу, ніж зазвичай відводиться другому кіперу "бланкос", повідомляє Don Diario з посиланням на власні джерела у королівському клубі.

Лунін став "жертвою" Марсело – зірка Реала забив ударом через себе, а українцю залишилося лише кричати

Головний тренер Реала – Зінедін Зідан – особисто пообіцяв Луніну, що той може розраховувати на щонайменше 10-15 матчів в основному складі протягом сезону 2020/21.

Наш чемпіон світу U-20 начебто отримав гарантії, якими не міг похвалитись, зокрема, його попередник Альфонс Ареола. Французький воротар провів у минулій кампанії 9 поєдинків, з урахуванням травми Тібо Куртуа, і зрештою покинув Мадрид через ставку на Луніна.

Нагадаємо, що після кількох трансферів "на вихід" голкіпер збірної України був офіційно переведений до основи мадридського клубу і отримав новий номер. Андрій регулярно потрапляє у заявки на матчі Ла Ліги, але з дебютом доведеться зачекати. Куртуа не дає приводу для радикальних рішень на старті сезону.

Реал переміг Бетіс: натужний відскок Мадрида, посередній матч Куртуа та класика іспанського арбітражу