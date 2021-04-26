Україна

Київське Динамо стало чемпіоном України-2021, знищивши Інгулець із голами захисників і феєрією Циганкова – відео голів і огляд "золотого" матчу УПЛ.

Тим часом Олександрія здобула над Шахтарем історичну перемогу – відео забитих м'ячів та огляд поєдинку 23-го туру зі смаком сенсації.

Динамо гарантувало участь у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 – український гранд опинився у суперзірковій компанії. Луганська Зоря вирвала перемогу над Олімпіком завдяки голу Шахаба – безвиграшна серія донеччан у Прем'єр-лізі досягла 11 матчів.

Українці за кордоном

Англійський Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка. Українець похизувався черговим кубком на внутрішній арені Альбіону.

У Серії А Аталанта знищила Болонью з голом і асистом Маліновського. У чемпіонаті Угорщини дубль Зубкова приніс Ференцварошу перемогу над Фехерваром Петряка.

Інші топ-події

У рамках Ла Ліги Барселона перемогла Вільяреал та наздогнала Мадрид. Натомість Атлетіко зазнав поразки від Атлетіка, а Севілья перемогла Гранаду й закрутила інтригу в битві за чемпіонство.

У чемпіонаті Італії Рома поступилась аутсайдеру, Ювентус врятував нічию з Фіорентиною, Інтер зміцнив лідерство. Тим часом МЮ не зумів дотиснути Лідс, Бернлі завдяки хет-трику Вуда знищив Вулверхемптон, Вілла врятувала нічию з Вест Бромвічем в англійській Прем'єр-лізі.