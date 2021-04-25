Перемогою над петровським Інгульцем у 23-му турі Прем'єр-ліги київське Динамо не тільки достроково завоювало чемпіонський титул, а й оформило вихід у груповий етап Ліги чемпіонів наступного сезону.

Столичний гранд забезпечив собі участь у груповому етапі ЛЧ 2021/22.

Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів – поразки Динамо і Шахтаря виявилися фатальними

Динамо приєдналося до провідних клубів Європи, які оформили путівки до груп Ліги чемпіонів раніше. У компанії з "біло-синіми", зокрема, мадридські Атлетіко та Реал, Барселона, Севілья, англійський Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія. Досягнення киян має і негативний відтінок – із єврокубкового сезону 2022/23 Україна втратить гарантоване місце на груповому етапі ЛЧ для чемпіона.

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Динамо теж грало на груповому етапі головного єврокубка після проходження кваліфікації. "Біло-сині" фінішували 3-ми в квартеті після Ювентуса та Барселони.

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