Олександр Зінченко не приховував радості від перемоги над Тоттенхемом (1:0) у фіналі Кубка англійської ліги.

Українець провів весь матч на лаві запасних, але це не зіпсувало його настрій.

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"Четвертий Кубок ліги для Манчестер Сіті. Радий бачити наших фанів сьогодні. Середа, ми йдемо знову", – написав Зінченко в Instagram під фотографією з кубком.

Додамо, що для Олександра це восьмий трофей у складі Манчестер Сіті – 2 перемоги в АПЛ, 4 Кубка ліги та по одному Кубку і Суперкубку Англії.

Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка