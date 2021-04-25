Зінченко похизувався черговим Кубком англійської ліги
25 квітня 22:51 - Читать на русском
Олександр Зінченко не приховував радості від перемоги над Тоттенхемом (1:0) у фіналі Кубка англійської ліги.
Українець провів весь матч на лаві запасних, але це не зіпсувало його настрій.
"Золотий" удар Ляпорта у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем
"Четвертий Кубок ліги для Манчестер Сіті. Радий бачити наших фанів сьогодні. Середа, ми йдемо знову", – написав Зінченко в Instagram під фотографією з кубком.
Додамо, що для Олександра це восьмий трофей у складі Манчестер Сіті – 2 перемоги в АПЛ, 4 Кубка ліги та по одному Кубку і Суперкубку Англії.
Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter