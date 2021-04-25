У попередньому турі сьогоднішні суперники синхронно зіграли внічию проти слабших команд. Аталанта втратила перемогу над Ромою, а Болонья – над Торіно. Бергамаскам дуже не бажано займатися такою "благодійністю" – боротьба за топ-4 дуже напружена. В цьому контексті дуже дивно склався старт сьогоднішньої гри. Несподівано ініціативою володіли гості. Особливо виділявся Сков Ольсен, який тотально перегравав свого земляка Йоакіма Меле. Вінгер Болоньї і сам загрожував воротам Голліні, і створював нагоди партнерам – Паласіо та Де Сільвестрі не змогли розпорядитися моментами належним чином. Стартову третину тайму команда Сініші Міхайловіча провела дуже потужно і заслуговувала на забитий м'яч.

Маліновський продовжив результативну серію – гол з геніальної передачі партнера

Подібний стан речей для Аталанти у нинішньому сезоні – не дивина. Джан П'єро Гасперіні навчив своїх підопічних кардинально змінювати перебіг матчів, які складаються не на їхню користь. Варто супернику бодай на мить втратити пильність і все – діставайте. Так сталося і цього разу. Чергова позиційна атака бергамасків завершилася геніальним гольовим пасом Мурієля. Колумбієць, перебуваючи під тиском кількох опонентів, ефектно п'ятою покотив під удар Маліновському, а Руслан потужним ударом увігнав м'яч під самісіньку стійку.

Варто зауважити, що до цього українець не перебував у епіцентрі подій. З Ромою наш земляк був абсолютно найкращим на полі: вів гру, постійно загострював, брав участь ледь не в кожній атаці, то сьогодні було більше позиційної роботи. Однак забитий м'яч, схоже, додав Маліновському впевненості. На 30-й хвилині він намагався з лінії штрафного закрутити під дальню стійку, але зовсім трішки не влучив. Слідом був ще один постріл здалеку – дуже неточно. Можливо, саме через це Руслану згодом не дали виконати штрафний. Щоправда, Мурієль теж зробив все дуже погано, влучивши у стінку.

Перший тайм завершувався під шквалом атак Аталанти. Болонья відчайдушно відбивалася, а Скорупскі раз за разом демонстрував, чому його вважають одним із найкращих голкіперів Серії А. Другий гол прийшов із безглуздої помилки. Даніло під час подачі з кутового поблизу 11-метрової позначки завалив на газон Ромеро – пенальті. Покарання взявся виконувати Мурієль. Найактивніший гравець першої половини не промахнувся, забивши свій 19-й гол у нинішньому сезоні.

Якщо у Болоньї і були якісь надії на камбек, то вже на початку другого тайму "россоблу", як то кажуть, "вистрілили собі в ногу". Точніше не вся команда, а лише Схаутен. І не собі в ногу, а супернику. Нідерландець бездумно стрибнув шипами в коліно Ромеро – пряма червона. Мікаель Фаббрі навіть не сумнівався. Розплата була блискавичною та болючою. Через якихось 10 хвилин після вилучення рахунок став непристойним.

Спочатку Аталанта провела неймовірну атаку. Бергамаски затиснули суперника у власному штрафному і кілька хвилин розхитували оборону короткими та середніми передачами. Коли, здавалося, м'яч було втрачено, Ремо Фройлер обікрав захисника, вийшов на ударну позицію і втретє прошив Скорупскі. Не встиг поляк перевести подих, як знову довелося діставати м'яч із воріт. Маліновський в оточенні кількох опонентів зумів викотити передачу під удар Сапаті, а Дуван із таких позицій не хибить – 4:0. Ще через 10 хвилин Маліновський з лівого флангу прострілив на все того ж Сапату, але колумбієць на лінії воротарського не зміг підлаштуватися під політ м'яча.

Навіть у таких ситуаціях Аталанта не зупиняється. У нинішньому сезоні бергамаски забили щонайменше чотири м'ячі у дев'яти поєдинках. Лише Баварія має більше – 10. А як щодо п'яти голів? Тут теж попереду мюнхенці – 5-4. До речі, сьогодні п'ятий забив Міранчук, який з-під захисника вистрілив у незахищений кут воріт Скорупскі. Міг росіянин ще й асистентом стати, але Джимсіті не забив практично у порожні ворота – м'яч із лінії вибив Даніло.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 68 очок та бодай на добу піднялася на друге місце в турнірній таблиці Серії А, випередивши Мілан та Ювентус. Болонья залишилася 12-ю, маючи 38 залікових пунктів.