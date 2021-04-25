В рамках недільної програми 33-го туру іспанської Прімери Хетафе на виїзді здолав Уеску. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 32-й тур

Уеска – Хетафе – 0:2

Голи: Унал, 20, 52

Севілья – Гранада – початок о 19:30

Сельта – Осасуна – початок о 19:30

Атлетік – Атлетіко – початок о 22:00

Хетафе у виїзному поєдинку зустрічався з Уескою. У середині першого тайму гості вийшли уперед – Унал своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника, й холоднокровно пробив у дальній кут. Гравці Уески намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви не завдали жодного удару у площину воріт.

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На початку другого тайму той же Унал потужно вистрілив з дальньої дистанції під праву стійку – голкіпер задрімав, й не встиг зреагувати на удар. Зрештою, до кінця матчу господарі так і не створили жодного небезпечного моменту, й фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Хетафе – 0:2.

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