І Зоря, і Олімпік перед особистою зустріччю в рамках 23-го туру УПЛ опинилися у непростій ситуації. Луганці трималися на третій позиції, маючи матч у запасі й випереджаючи Колос з Ворсклою на один заліковий бал, а Десну – на два. В таких умовах осічка була неприпустимою. Донеччани тим паче не мали права на втрату очок, адже команда йшла передостанньою у таблиці, випереджаючи Минай лишень завдяки додатковим показникам. До того ж, підопічні Юрія Калітвінцева не знали перемог у десяти матчах поспіль – і продовжувати серію до одинадцяти футболісти явно не бажали.

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Втім, одного бажання не програти замало. Зоря з перших хвилин притиснула Олімпік: на 3-й Назарина пробив зі стандарту точно в руки Кичаку, на 4-й він же слабенько вистрілив з лівого краю штрафного (повз дальній кут), а вже на 11-й Кочергін переграв Зотько й отримав по ногах біля чужих воріт – пенальті! Юрченко впевнено його реалізував. 1:0. Ще за сім хвилин Сайядманеш міг подвоїти перевагу, скориставшись обрізкою від Драме, але удар іранця з лету виявився занадто неточним.

В другій половині першого тайму "олімпійці" змогли вирівняти хід зустрічі. Зоря все одно тримала ініціативу, однак моментів не виникало – за 20 хвилин підопічні Віктора Скрипника мали лише один небезпечний простріл Фаворова, після якого Гладкий махнув повз м'яч. Донеччани ж перед перервою навіть могли зрівняти рахунок зусиллями Нкенга, якому вдалося обіграти Вернидуба в штрафному й пробити з гострого кута. М'яч пройшов вище воріт. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги луганців.

У роздягальні Юрій Калітвінцев провів подвійну заміну, замість Беніто та Екри кинувши у бій Каргбо й Таллеса. Олімпік виходив грати у два нападника, однак забити на 50-й хвилині міг захисник Пасіч, який прийняв відскок на правий край штрафного й завдав потужного удару. Абу Ханна накрив його, а Зоря на 52-й отримала шанс закрити матч – це Кабаєв обігрався з Юрченком і метрів з восьми пробивав у ближній кут. Кичак врятував гостей.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Давню футбольну мудрість "олімпійці" підтвердили вже за хвилину після моменту Кабаєва: Каргбо прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського, а Тейшейра замкнув у дотик – Васіль парирував, однак тут же арбітр свиснув фол з боку Фаворова. Пенальті! Його взявся виконувати Каргбо, пробивши у правий нижній кут. Васіль вгадав напрям удару, але врятувати луганців не зумів. 1:1!

Пропущений гол завів Зорю. На 56-й хвилині Жунінью ледь не закинув подачу з правого флангу за комірець Кичаку (той перевів м'яч над поперечкою), а після подачі з кутового на 59-й Гладкий пробив головою у зовнішній бік сітки. На 62-й відзначитись міг Кочергін, який отримав простріл від Фаворова й пробив під праву стійку – сфера прокотилася у сантиметрах від неї! На 66-же Юрченко завдав удару метрів з 22-х, але м'яч рикошетом від захисника пролетів повз лівий кут.

Стривожений Віктор Скрипник на 67-й хвилині вирішив провести подвійну заміну, замість Кабаєва й Гладкого випустивши Луньова й екс-"олімпійця" Шахаба. Цей хід приніс успіх вже за чотири хвилини: Фаворов виконав прострільну передачу з правого флангу, Луньов підправив її на Шахаба, а той потужним ударом у дотик поцілив у дальній кут – 2:1! На 76-й же забити міг інший іранець у складі Зорі: Сайядманеш отримав розрізний пас у штрафний і вистрілив метрів з десяти з-під захисника – Кичак парирував.

Після цього Віктор Скрипник вирішив освіжити центр поля, замість Юрченка випустивши Іванісеню. Заміна швидко принесла луганцям успіх, але вже біля власних воріт: на 80-й хвилині Каргбо та Таллес виходили у контратаку 2-в-1, в завершенні якої Ібрагім відправив передачу під вихід партнера віч-на-віч – бути б голу, якби Іванісеня не перехопив цей пас!

В ендшпілі зустрічі Олімпіку необхідно було йти вперед, але у гостей взагалі нічого не виходило. Луганці ж відверто розривали суперника на контратаках, завершуючи їх непоганими ударами: так, на 86-й хвилині постріл Шахаба метрів з 20-ти Кичак парирував перед собою (ніхто не встиг на добивання), а на 87-й з дистанції в ближній кут вистрілив Назарина – Кичак виручив і тут. Донеччани аж на 89-й огризнулись контрвипадом з дальнім ударом Бабенка, але Руслан запустив м'яч у небо.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Зорі. Луганці набрали 41 очко, залишившись на третій позиції і відірвавшись від Колоса й Ворскли на чотири залікових бали. Олімпік же довів свою безвиграшну серію в УПЛ до одинадцяти матчів – підопічні Юрія Калітвінцева продовжують триматись на тринадцятій сходинці з 18 пунктами в активі.

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