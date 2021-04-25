Команда Луческу мала всі шанси стати чемпіоном України за 3 тури до фінішу. Для цього потрібно було здолати суперника, що на виїзді набрав лишень 6 очок в УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Інгулець на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни підходили до гри в гарному настрої. Переможна серія у Прем'єр-лізі налічувала 7 турів. Завдяки ж розгрому на полі Агробізнеса Динамо вийшло у фінал Кубка України, тож наблизило мрії про золотий дубль, а з врахуванням Суперкубка – і требл. Інгулець доволі успішно вів боротьбу за виживання. Команда Лавриненка на 3 очки відірвалася від зони вильоту, хоч за останні 3 поєдинки набрала тільки 1 бал.

Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 4 хвилині перший же удар господарів став результативним. Де Пена подав з лівого флангу, Забарний, який залишився в чужому штрафному після розіграшу кутового, прошив Кринського. Дебютний гол 18-річного захисника збірної України за Динамо. Київ продовжив домінувати біля периметра гостей. Бєсєдін ледь не розстріляв ворота з кількох метрів, але не відчув, куди відскочить снаряд. Класний розіграш штрафного на 12 хвилині. Буяльський отримав пас у розріз, і лише своєчасний вхід Кринського не дав забити. Утім, уже на 14-й інший стандарт довів перевагу Динамо до 2:0. Де Пена покотив п'ятою, Шапаренко закрутив на дальню стійку, де Бєсєдін вколотив м'яч до сітки.

Попов пройшов далеко вперед, віддав на Миколенка. Захисник не дозволив Бєсєдіну замкнути гострий простріл Віталія. Тут же пройшла подача з кута поля під шалений удар Де Пени з льоту – Кринський ефектно потягнув. Кендзьора дальнім пасом майже вивів форварда Динамо на побачення з голкіпером, але Інгулець в останній момент відбився. Заслужив фулбек збірної Польщі на "браво" від Луческу за це загострення. Захисники київського клубу в ударі сьогодні – гострота попереду йде від усього квартету. Гості привезли пенальті в середині першого тайму. Високий пресинг Динамо спрацював, воротар збив Буяльського. Однак після консультації з VAR (там у нас сьогодні працює Монзуль) Балакін змінив своє рішення – фол за межами штрафного.

Циганков небезпечний стандарт змарнував, пробивши над стінкою. Кендзьора ледь не подарував суперникам перший удар, незграбно зігравши після банального кросу з флангу, але Томаш встиг сам же і виправитися, а на 34 хвилині створив вбивчий момент для Шапаренка. Миколі ніхто не заважав пробити метрів з 10 – замість розгромного рахунку прямолінійний удар у блок. Розкішна стіночка Бєсєдіна з Миколенком. Віталій на швидкості увірвався у штрафний, цілив поміж ніг голкіперу, однак Кринський в останній момент зачепив круглого ногами.

Київ настільки розслаблено грає, що Бущан ледь не завів м'яч у свої ворота. Усі натяки на момент від Інгульця – виключно завдяки втраті концентрації динамівцями. А так перевага команди Луческу настільки колосальна, ніби проти них команда щонайбільше 3 дивізіону: 10:1 за ударами. Шахтар у паралельній грі взагалі програє. Тому на 99% Динамо вже – чемпіон України 2021. У перерві Караваєв і Андрієвський замінили Кендзьору та Шапаренка. Олександр міг забивати після подачі кутового.

На старті другого тайму з третьої спроби Динамо довело рахунок до розгромного. Циганков головою після подачі Де Пени у воротаря, Буяльський з добиванням у стійку, і Віктор все-таки пробиває Кринського. Ще кілька нагод втрачають динамівці, весела гра. Шепелєв і Жерсон на 60 міняють усміхнених Сидорчука з Де Пеною. Шепелєв блискучи пасом із глибини вивів Жерсона на воротаря. Родрігес дуель програв, але Бєсєдін підхопив і викотив під удар Циганкову. Віктор метрів з 20 з рикошетом від захисника і поперечини вгатив круглого у ворота. Гармаш замінив Буяльського на 73 хвилині.

Гармаш під удар Жерсону з-за меж штрафного, 100500 сейв Кринського. Насправді лише восьмий. Попов після подачі Циганкова з кутового забиває 5-й, доводячи рахунок до непристойного. Гармаш з меж воротарського влучає в Кринського. Динамо довело свою золоту перевагу над Шахтарем до 13 очок. Поки "гірники" ризикують вв'язатися в боротьбу за друге місце і кваліфікацію Ліги чемпіонів (Зоря за втраченими відстає лише на 1 бал), команда Луческу святкує дострокове чемпіонство України.