Олександрія – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу
19:30 - Читать на русском
Олександрія перемогла Шахтар у 23 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Шахтар.
завершено
Підопічні Шарана без особливих проблем тримали оборону, а перед свистком на перерву взагалі вийшли вперед. Тете "привіз" пенальті, необачно зігравши рукою. Гречишкін могутнім ударом буквально розірвав сітку.
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На 54 хвилині Олександрія ще раз покарала млявий Шахтар. Оборона "гірників" двічі дозволила розстрілювати Трубіна, який відбив удар Третьякова, але з добиванням Шастала не впорався. Попереду залишалося 40 хвилин, однак команда Каштру не зробила навіть натяку на камбек – перемога господарів 2:0.
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