Підопічні Шарана без особливих проблем тримали оборону, а перед свистком на перерву взагалі вийшли вперед. Тете "привіз" пенальті, необачно зігравши рукою. Гречишкін могутнім ударом буквально розірвав сітку.

Олександрія здобула історичну перемогу над Шахтарем – знекровлені "гірники" ризикують втратити другу позицію в УПЛ

На 54 хвилині Олександрія ще раз покарала млявий Шахтар. Оборона "гірників" двічі дозволила розстрілювати Трубіна, який відбив удар Третьякова, але з добиванням Шастала не впорався. Попереду залишалося 40 хвилин, однак команда Каштру не зробила навіть натяку на камбек – перемога господарів 2:0.