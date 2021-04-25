Тренери команд навряд здивували стартовими складами. Гвардіола прогнозовано залишив у запасі Зінченка, довіривши фланги Вокеру та Канселу. Натомість Мейсон із перших хвилин кинув у бій Кейна, який тиждень тому зазнав неприємного ушкодження щиколотки.

"Золотий" удар Ляпорта у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенхем

Дебют кубкового фіналу був за Сіті. "Містяни" швидко взяли м'яч під контроль і почали нагнітати ситуацію біля воріт Льоріса. На 4-й хвилині Сон пасом назад обрізав півкоманди, але Стерлінг не повірив власному щастю, завозився з м'ячем на лінії штрафного й втратив його в силовій боротьбі з Ор'є.

За кілька хвилин "енерджайзера" Ман Сіті кинув у фланговий прорив Канселу, але Фоден не влучив у ворота після прострілу Стерлінга на лінію воротарського. А на 14-й Стерлінг бив у дальній нижній кут із меж карної зони, але Дайєр вчасно підставленою ногою врятував "шпор" від пропущеного м'яча.

Тоттенхем ледь не вперше перейшов центр поля ближче до середини тайму. Випад лондонців виявився успішним – підопічні Мейсона відразу заробили кутовий, але постріл Алдервейрелд метрів із 20-ти на підхопленні пройшов поруч зі стійкою. У відповідь де Брюйне потужним ударом влучив у стінку з перспективного стандарту з півкола штрафного.

Надалі ж до перерви на полі були лише "містяни". Ось Фоден бив майже напевне з кількох метрів, але Алдервейрелд самовіддано вибив м'яч ледь не з лінії. Далі Стерлінг трохи не влучив у дальній кут, підсікши м'яч над Льорісом після розрізного пасу Фернандінью з глибини. А згодом фірмове зміщення з флангу Мареза лише дивом не закінчилося голом у дальню дев'ятку.

А ось на старті другої половини Тоттенхем спробував відсунути гру від власних воріт. Цей підхід швидко дав свої плоди. На 47-й хвилині Ло Чельсо після пасу Моури пробив з 20-ти метрів у дальній кут, але Стеффен ефектно перевів м'яч на кутовий. Від натиску під час стандарту "містяни", однак, відбилися.

Хлопці Гвардіоли невдовзі оговталися і продовжили методично шукати свої шанси попереду. Проте, "шпори" тепер намагалися відповідати атакою на кожен випад манкуніанців. Гра на помірних зустрічних курсах мала несподіваний ефект – різко зменшилася кількість реальних нагод забити.

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Голод моментів тривав орієнтовно до 70-ї хвилини, поки Ман Сіті не вистрілив трьома шансами поспіль. Спочатку Фернандінью головою замкнув навіс де Брюйне після розіграшу кутового (в руки Льорісу), далі Гюндоган бив з льоту після сольного проходу Канселу (поруч зі стійкою), а на завершення ударної п'ятихвилинки Марез чудово пробив у нижній кут – чемпіон планети у воротах "шпор" оформив класний сейв!

Зрештою, оборона лондонців дала збій на 82-й хвилині. Втомлений Ор'є привіз штрафний біля кута поля, де Брюйне майстерно навісив, а Емерік Ляпорт головою поклав м'яч у кут воріт Льоріса – 1:0.

Мейсон спробував врятувати Тоттенхем, випустивши останні козирі на кшталт Аллі та Бергвейна, та бодай наблизитися до воріт Стеффена "шпори" не зуміли. Манчестер Сіті тримав м'яч під контролем навіть у доданий арбітром час і впевнено довів матч до перемоги та оформлення Кубка ліги.

Цей трофей став для "містян" 8-м в історії кубка. За цим показником Сіті зрівнявся із раніше одноосібним рекордсменом – Ліверпулем. Мерсисайдці, щоправда, востаннє тріумфували в Кубку англійської ліги ще в 2012 році. Половину зі своїх звитяг у турнірі Манчестер Сіті оформив під керівництвом Гвардіоли. Загалом же це 9-й трофей іспанця на чолі "містян". Наступні цілі манкуніанців – титул в АПЛ і омріяна Ліга чемпіонів. Требл усе ще можливий...

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