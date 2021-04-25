Барселона напередодні отримала хороші новини – Реал не зміг виграти свій матч звітного туру, розписавши "суху" нічию з Бетісом. Таким чином каталонці отримали можливість наздогнати Мадрид, та ще й маючи гру в запасі. Однак для Рональда Кумана головною ціллю залишається чемпіонство. Атлетіко свій поєдинок виграв, тому потрібно було також перемагати, щоб не пустити "матрацників" у відрив. Своєю чергою, у Вільяреала цілі скромніші. "Жовта субмарина" мусить боротися за потрапляння у зону єврокубків. Так, команда все ще виступає в Лізі Європі, але ставити все на "улюблений" турнір Унаї Емері було б занадто необачно. Та й болюча поразка від Барси у першому колі (0:4) вимагала сатисфакції.

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Відтак нікому не потрібно було часу на адаптацію. Гострота почала виникати зі стартовим свистком. Більш активними були господарі. Для розуміння ситуації – у перші 5 хвилин серед усіх гравців Барси найчастіше з м'ячем зустрічався тер Штеген. Каталонці намагалися залучати у розіграх м'яча усіх трьох центрбеків, але Вільяреал пресингував біля чужого штрафного великими силами. Чи давало це результат? Суперечливо. Активний тиск нібито й створював ілюзію гостроти, але можемо пригадати хіба неточний удар Морено після подачі з кутового.

Рональд Куман відмовився від пресингу на чужій третині, зробивши ставку на дует Мессі-Грізманн. Така пара форвардів часто опинялася у програшному становищі після вертикальних закидань зі своєї половині. Проте, варто було їм лише зачепитися за м'яч, і у Вільяреала починалися проблеми. Друга хвиля атаки каталонців була вкрай потужною: Дест і Альба допомагали з флангів, а Педрі та де Йонг – з центру. Нідерландець у першій третині тайму взагалі часто опинявся ледь не на позиції центрфорварда. Саме Френкі створив перший небезпечний момент, коли скидав під удар Грізманну – захисники заблокували, та й там, ймовірно, був офсайд.

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На 16-й хвилині все той же де Йонг не забив лише дивом. Хавбек з меж воротарського переправляв у порожні ворота після прострілу з лівого флангу від Альби, але якимось дивом встиг згрупуватися Асенхо і в стрибку відбити, а потім нідерландець з метра також примудрився не добити в порожні, влучивши ногою в стійку. Претенденти на сейв та курйоз туру!

Вільяреал огризнувся напівмоментом у Морено, а потім трапилося якесь божевілля – два майже голи-близнюки за хвилину. Спочатку Пау Торрес довгим пасом перед чужим штрафним знайшов Чуквуезе, проти якого чомусь діяв Альба, хоча гості вийшли з трьома центральними. Нігерієць легко прибрав Жорді, обіграв тер Штегена і закотив у порожні. Сповна насолодитися своїм успіхом "Жовта субмарина" не встигла. Буквально у наступній же атаці Барселона зрівняла. Ще один центрбек (цього разу Мінгеса) закинув на Грізманна. Француз прийняв за спинами та елегантно перекинув м'яч над Асенхо. Не минуло й десяти хвилин, а каталонці вже були попереду. Грізманн підстеріг жахливий ляп суперників. Фойт віддавав на свого голкіпера, але передачу перехопив Антуан, якому залишалося лише пробити повз шокованого Асенхо – 1:2.

Догравали першу половину за безапеляційної переваги Барселони. Гості тримали м'яч, а господарі з великими проблемами відбивалися. У Вільяреала перестали вдаватися навіть контратаки. Лише майстерність Асенхо дозволила піти на перерву, поступаючись у рахунку мінімально. Склалося враження, що після відпочинку на поле вийшли зовсім інші команди. На минулу інтенсивність не було й натяку. На початку другого тайму Барса майже не бачила м'яча, а контроль Вільяреала був стерильним. Все завершувалося максимум на підступах до штрафного майданчика суперника.

Унаї Емер спробував втрутитися у гру, провівши подвійну заміну. Невдовзі після цього "Жовта субмарина" мала розкішний шанс, але створили його не свіжі футболісти. Чуквуезе зліва увірвався у штрафний, фінтом вклавши на газон Педрі, та покотив під удар Капуе. Француз бив на силу, але влучив у тер Штегена, який майже завалився у інший бік. Це могло б надати господарям імпульс, але своїх партнерів підставив Трігерос. Мануель безглуздим чином заробив вилучення – у середині поля хавбек прямою ногою влетів у гомілку Мессі. Безапеляційна червона.

Схоже, чисельна перевага подіяла на Барселону заспокійливо. Каталонці притиснулися до власних воріт і давали супернику будувати свої атаки майже без спротиву. Відтак, Вільяреал регулярно загострював і мав кілька нагод зрівняти рахунок. На ударній позиції по черзі опинялися Чуквуезе, Еступіньян та Морено. Можливо, у розрахунку на контратаки Куман випустив знаного спринтера – Усмана Дембеле. Однак француз проявив себе в іншому, вивівши на побачення з голкіпером де Йонга. Френкі вкотре із вигідної позиції не зумів влучити у ціль.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони. Каталонці набрали 71 очко, зрівнявшись з Реалом при грі у запасі. Атлетіко випереджає переслідувачів на два пункти. Вільяреал втратив шанс випередити Бетіс та Реал Сосьєдад, залишившись на сьомій позиції.