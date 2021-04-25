Чемпіонат Угорщини, 31 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:2

Голи: Ніколіч, 81 – Зубков, 34, 53

Перед поєдинком Петряк і компанія влаштували команді Реброва чемпіонський коридор з оплесками. На полі ж розпочалося шоу іншого українця – Олександра Зубкова.

Фаворов класним голом долучився до розгромної перемоги Залаегерсега – жертвою став один із лідерів першості

Вінгер Ференцвароша відкрив рахунок на 34 хвилині, вдало запресингувавши голкіпера суперника. Той надто довго вовтузився з м'ячем і дозволив Олександру закотити м'яч у ворота. По перерві чемпіон подвоїв перевагу – Зубков оформив дубль з передачі Ісаеля. Ніколіч спромігся відквитати один м'яч, але не більше.

Ференцварош збільшив відрив від Академії Пушкаша до вражаючих 17 очок. Фехервар зберігає третю сходинку, випереджаючи Пакш на три очки.

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті