Украина

Киевское Динамо стало чемпионом Украины-2021, уничтожив Ингулец с голами защитников и феерией Цыганкова – видео голов и обзор "золотого" матча УПЛ.

Тем временем Александрия одержала над Шахтером историческую победу – видео забитых мячей и обзор поединка 23-го тура с привкусом сенсации.

Динамо гарантировало участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 – украинский гранд оказался в звездной компании. Луганская Заря вырвала победу над Олимпиком благодаря голу Шахаба – безвыигрышная серия донетчан в Премьер-лиге достигла 11 матчей.

Украинцы за рубежом

Английский Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко. Украинец похвастался очередным кубком на внутренней арене Альбиона.

В Серии А Аталанта уничтожила Болонью с голом и ассистом Малиновского. В чемпионате Венгрии дубль Зубкова принес Ференцварошу победу над Фехерваром Петряка.

Другие топ-события

В рамках Ла Лиги Барселона победила Вильярреал и догнала Мадрид. В свою очередь Атлетико потерпел поражение от Атлетика, а Севилья победила Гранаду и закрутила интригу в битве за чемпионство.

В чемпионате Италии Рома уступила аутсайдеру, Ювентус спас ничью с Фиорентиной, а Интер упрочил лидерство. Тем временем МЮ не сумел дожать Лидс, Бернли благодаря хет-трику Вуда уничтожил Вулверхэмптон, Вилла спасла ничью с Вест Бромвичем в английской Премьер-лиге.