Динамо розбило Інгулець у матчі 23-го туру УПЛ та оформило 16-те чемпіонство часів незалежної України. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Інгулець.

Динамо повело в рахунку вже в самому дебюті гри – Забарний головою замкнув навіс Де Пени зі штрафного, а м'яч проскочив поміж ніг Кринському. Через 10 хвилин Бєсєдін у схожому стилі замкнув подачу Шапаренка. Кияни ледь не пропустили перед перервою, коли Бущан проспав передачу від партнера, а м'яч ледь не закотився у ворота.

Динамо стало чемпіоном України 2021, знищивши Інгулець: голи захисників, феєрія Циганкова, дострокове золото

Другий тайм розпочався із голу Циганкова, який забив із третьої спроби. Динамо продовжувало атакувати, і забило ще двічі. Спочатку Циганков від поперечки вдруге засмутив Кринського, а пізніше з кутового асистував Попову, який і поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Динамо набрали 58 очок та оформили чемпіонство за 3 тури до кінця першості, а Інгулець з 20 пунктами залишився дванадцятим.