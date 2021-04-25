Чемпіонат Італії 2020/21, 33-й тур

Беневенто – Удінезе – 2:4

Голи: Віола, 34 (пен), Лападула, 83 – Моліна, 4, Арслан, 32, Ларсен, 50, Брааф, 73

Інтер – Верона – початок о 16:00

Фіорентина – Ювентус – почато о 16:00

Кальярі – Рома – початок о 19:00

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Беневенто – Удінезе. Ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. Вже на 4-й хвилині рахунок відкрив Моліна, а на 31-й перевагу гостей закріпив Арслан. За декілька хвилин господарі заробили 11-метровий, призначений за фол голкіпера у карному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Віола – 1:2.

Луческу-молодший може очолити італійський клуб – син наставника Динамо вже мав перемовини у Мілані

Одразу після перерви ще один поклав Ларсен, й інтригу у матчі було "поховано". На 70-й на заміну вийшов Брааф, якому вистачило трьох хвилини, щоб відзначитись дебютним голом у складі удінців. Вже під завісу матчу один м'яч відквитав Лападула, однак це виявилось усе, на що були спроможні гравці Беневенто. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Удінезе – 2:4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ