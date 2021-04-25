В рамках недільної програми 33-го туру АПЛ Бернлі на виїзді здолав Вулверхемптон. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 33-й тур

Вулверхемптон – Бернлі – 0:4

Голи: Вуд, 15, 21, 44, Вествуд, 85

Лідс – Манчестер Юнайтед – початок о 16:00

Астон Вілла – Вест Бромвіч – початок о 21:00

Вулверхемптон у рідних стінах приймав Бернлі. Ще у першому таймі гості забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку – хет-триком у ворота "вовків" зумів відзначитись Вуд, якому двічі асистував Макнілл. Господарі намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви нічого створити не змогли.

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У другій половині зустрічі "Вулвз" вирівняли гру, але забити ніяк не вдавалось, адже в атаці зовсім нічого не виходило. Під завісу зустрічі ще один поклав Вествуд, який завдав потужного удару з меж карного майданчика, і фінальний свисток зафіксував нищівну перемогу Бернлі – 0:4.

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