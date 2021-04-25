Шахтар після поразки в Класичному програв битву за чемпіонство, але опускати руки й догравати сезон без мотивації команда не мала права – Зоря наблизилась на дистанцію в чотири очки, маючи гру в запасі. Олександрії на матч проти Шахтаря віднайти мотивацію було важче, адже "жовто-чорні" вже втратили шанси на вихід у єврокубки, а велика група лідерів разом із тренером, з великою ймовірністю,скоро покине клуб.

В таких умовах завести підопічних Володимира Шарана могли тільки вболівальники на КСК Ніка й бажання здобути першу в історії домашню перемогу над "гірниками". Крім того, це був останній домашній матч Олександрії у поточному сезоні. Люди очікували свята.

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Сама доля вирішила допомогти олександрійцям, адже Шахтар спіткала справжня кадрова катастрофа. Перед матчем команда втратила Кривцова, якого схопив напад мігрені, тож довелося випускати Хочолаву – таким чином, в основі залишилось всього чотири українця. На 21-й хвилині матчу одного з них винесли на ношах – це Бондар отримав пошкодження у зіткненні з Шасталом. Аби не отримати "технарь" за порушення ліміту, Луїш Каштру змушений був зняти з гри Додо, випустивши Болбата, і лише потім на полі з'явився Вітао.

З футболом у Шахтаря теж було не все в порядку, хоча на старті зустрічі гості домінували. Вони легко розкатували м'яч на чужій третині поля й не затягували із моментами: так, вже на 3-й хвилині Степаненко перевірив пильність голкіпера, пробивши з дистанції у ближній кут – Паньків впорався. На 15-й Тарас пробив краще, але Паньків і тут виручив. Олександрія нічим не відповідала. Здавалося, що донеччани зробили висновки з попередніх невдач, налаштувавшись, як слід.

Втім, два постріли Степаненка стали останніми для Шахтаря до перерви. В середині першого тайму господарі прокинулись, почавши ловити "гірників" на контратаках, а після травми Бондара олександрійці почали створювати моменти високої якості. Так, на 25-й хвилині внаслідок подачі зі стандарту Шастал міг відкривати рахунок, зачепившись за відскок і пробивши метрів з шести – Трубін парирував ногами. На 35-й знову було спекотно: Ковалець увірвався на лівий край штрафного й викотив пас під удар Шасталу з лінії воротарського – Трубін врятував гостей!

Шахтар практично нічим не відповідав, а біля власних воріт дозволяв проводити купу стандартів. Один з них стався на 41-й хвилині й завершився пенальті у ворота донеччан. Його привіз Тете, який при боротьбі за подачу підіграв собі рукою – гандбол помітили на відеоповторі. Виконувати 11-метровий удар взявся Гречишкін – Дмитро потужно пробив у лівий нижній кут, але м'яч вдарився об рекламні щитки! Здалося, що він не влучив у ворота, але насправді опорник порвав своїм ударом сітку (або ж влучив у дірку). Рефері епізод не проспали, зарахувавши гол. 1:0!

На перерву команди відправились за мінімальної переваги Олександрії. У роздягальні Володимир Шаран вирішив провести заміну, знявши з гри Вантуха й випустивши Третьякова, а от Луїш Каштру вирішив обійтися без ротації. В принципі, його рішення можна було назвати вірним, адже на старті другого тайму "гірники" володіли ініціативою й не виходили з чужої половини – через цей факт центрбек господарів Дубра навіть сів на жовту картку. На 52-й хвилині активність Шахтаря могла завершитись взяттям воріт – це Соломон отримав відскок у штрафному, пробивши метрів з десяти. М'яч пройшов над поперечиною!

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво. Вже на 54-й Шастал прорвався правим флангом і запустив передачу за спину Сіпріано, а Ковалець, прийнявши м'яч на краю карного майданчика, виконав простріл на Третьякова. Удар Максима з близької дистанції парирував Трубін, однак на добиванні опинився все той же Шастал – 2:0! Арбітр Сергій Бойко довго намагався врятувати Шахтар від голу, слухаючи підказки VAR, але офсайд у голі господарів так і не знайшли. Втім, пізніше у трансляції показали стоп-кадр, на якому офсайд, схоже, таки був (але це не точно).

Так чи інакше, Шахтарю необхідно було йти вперед великими силами, однак в середині другого тайму "гірники" справляли гнітюче враження. За 25 хвилин після пропущеного м'яча донеччани не створили жодного моменту – була лишень перспективна контратака 2-в-1, яку невдалим обіграшем запоров Соломон. Не допомогала і подвійна заміна від Луїша Каштру – замість Марлоса і Сіпріано він кинув у бій Корнієнка та Фернандо. Олександрія навіть виглядала гостріше, організувавши кілька заблокованих / неточних ударів та низку небезпечних подач у штрафний гостей.

На завершальну частину зустрічі Луїш Каштру випустив Судакова (на банку присів Антоніо), а от Володимир Шаран обходився без замін. Його можна було зрозуміти, адже Шахтар не створював жодних проблем для Олександрії – втім, на 84-й хвилині свіжий Фернандо міг відродити інтригу, замкнувши подачу з правого краю штрафного. М'яч пройшов поруч з ближньою стійкою, а господарі одразу ж огризнулися пострілом Третьякова з гострого кута – Трубін виручив "гірників".

Донеччани відповіли на цей момент аж у компенсований час ударом Фернандо метрів з 20-ти, однак бразилець спрямував сферу точно в руки Паньківу. Ще за хвилину Тете пробив з дистанції, змусивши Паньківа парирувати перед собою – Фернандо намагався зіграти на добиванні, але Третьяков не дав йому цього зробити. Зрештою, "гірники" так і не забили. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Олександрії з рахунком 2:0.

Таким чином, Шахтар зазнав другої поспіль поразки, залишившись на другій позиції з 45 очками. Зоря відстає всього на чотири, але за три дні у луганців буде матч з Олімпіком – там "мужики" зможуть скоротити дистанцію до мінімуму. Олександрія ж перервала 5-матчеву програшну серію у всіх турнірах, набравши 29 залікових балів і повернувшись на сьому сходинку в турнірній таблиці.

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