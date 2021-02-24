Ліга чемпіонів

Баварія розтоптала Лаціо і на 99% вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Лєвандовскі піднявся у топ-3 бомбардирів в історії турніру, а 17-річний Мусіала встановив рекорд дебютним голом у ЛЧ.

Челсі мінімально здолав Атлетіко у закритому матчі Ліги чемпіонів. Долю зустрічі вирішила шикарна бісіклета Жиру, легальність якої з допомогою VAR визначали три хвилини.

Сьогодні відбудуться останні матчі 1/8 фіналу: Аталанта приймає Реал, а Борусія М зустрічається з Манчестер Сіті. Анонси поєдинків незабаром з'являться на сайті.

Трансфери

Динамо офіційно віддало Назарія Русина в оренду Легії. Форвард оцінив свій перехід в польський чемпіонат. А от підписати бомбардира з Туреччини киянам не вдасться – гравець обрав чемпіонат Росії.

Андрій Лунін може знову піти в оренду – Реал знайшов заміну українцю в Ла Лізі. Анатолій Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори.

Україна

Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге в Лізі Європи. Ми підготували прогноз на вирішальний матч. "Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова дав "Футбол 24" інтерв'ю про мовний скандал і бій проти Динамо.

Олександр Ярославський заговорив про відновлення Металіста – він обіцяє повернути великий футбол у Харків. Функціонер планує відроджувати Металіст на базі клубу з Другої ліги. Черкащина може знятись з чемпіонату України.