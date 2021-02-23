Русин оцінив свій перехід в Легію – форвард Динамо націлився на трофеї
Новоспечений форвард Легії Назарій Русин прокоментував свій переїзд у Польщу.
"Я дуже радий, що приєднався до Легії. Я брав участь у тренувальних зборах Динамо, і думаю, що можу зіграти на 100 відсотків. Я повністю сконцентрований на Легії, і хочу допомогти команді перемагати та завойовувати трофеї", – цитує Русина офіційний сайт клубу.
Шабанов дебютував за Легію з надрезультативної перемоги – українець допоміг команді очолити турнірну таблицю
Польський гранд орендував українського нападника до 2021 року, права на Назарія належать київському Динамо. Нещодавно Легія оголосила, про підписання ще одного футболіста киян – захисника Артема Шабанова.
Після 18-ти турів чемпіонату Польщі Легія лідирує у таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на один заліковий бал.
"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо