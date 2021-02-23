"Я дуже радий, що приєднався до Легії. Я брав участь у тренувальних зборах Динамо, і думаю, що можу зіграти на 100 відсотків. Я повністю сконцентрований на Легії, і хочу допомогти команді перемагати та завойовувати трофеї", – цитує Русина офіційний сайт клубу.

Шабанов дебютував за Легію з надрезультативної перемоги – українець допоміг команді очолити турнірну таблицю

Польський гранд орендував українського нападника до 2021 року, права на Назарія належать київському Динамо. Нещодавно Легія оголосила, про підписання ще одного футболіста киян – захисника Артема Шабанова.

Після 18-ти турів чемпіонату Польщі Легія лідирує у таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на один заліковий бал.

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