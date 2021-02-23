Баварія в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів продовжує захист титулу. У дуелі з Лаціо мюнхенці виглядали явним фаворитом, але зараз гра команди далека від торішнього ідеалу. Гансі Флік страждає від переповненого лазарету – Мюллєр, Гнабрі, Павар, Толіссо та Коста не приїхали в Рим. Як наслідок, місце в старті довірили 17-річному хавбеку Джамалу Мусіалі.

Лаціо – Баварія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Лаціо ж підходив до гри з бойовим складом і в хорошій формі. Шанси "орлів" були далеко не такими мізерними, як здавалося відразу після жеребкування. Іммобіле з партнерами планував скористатися вразливою високою лінією оборони Баварії. Перспективним для римлян виглядав правий фланг суперника, де вимушено вийшов неповороткий Зюле (він вважався слабкою ланкою Баварії).

Іронічно, що саме Ніклас створив перший момент у матчі, приголомшивши рейдом по флангу. Там Лаціо відбився, але вже через кілька хвилин Зюле започаткував гольову атаку Баварії. Мусаккіо так віддав пас назад, що вивів на свої ворота Лєвандовскі – поляк обіграв голкіпера, відкрив рахунок у зустрічі та вийшов на третє місце серед бомбардирів в історії ЛЧ.

Баварія просто зім'яла суперника на старті поєдинку. Господарі оборонялися, не підіймаючи голову, а гості тотально домінували. Картина матчу могла б змінитися, якби Лаціо отримав пенальті, коли Мілінковіч-Савіч зіткнувся з Боатенгом на лінії штрафного. Але арбітри не вгледіли там порушення, а Патрік продовжив атаку неточним ударом по порожніх воротах.

Римляни у середині тайму подали ознаки життя слабенькими ударами Альберто та Мілінковіча-Савіча, однак Нойєр все потягнув, навіть не моргнувши. Шанси Лаціо полягали в гострих підключеннях Лаццарі (він часто накручував на фланзі Девіса) та авантюрній грі Боатенга, який викидався вперед на перехоплення та помилявся. Але отримати з цього дивіденди "орли" не могли.

Натомість Баварія легко закріпила перевагу, коли Мусіала розстріляв ворота з лінії штрафного. Не прогадав Флік! Хлопчина став наймолодшим англійським голеодором в Лізі чемпіонів, але острів'янам не довго залишилося пишатися перлиною – Джамал ще грає за молодіжні збірні Англії, однак незабаром змінить футбольне громадянство на німецьке. А через три дні, у день свого 18-річчя, Мусіала підпише з Баварією дорослий контракт.

Мюнхенці настільки переважали суперника, що почали куражитися. Сане та Коман йшли в дриблінг на чотирьох, Зюле грав п'ятками, а Мусіала накручував італійців, ніби вийшов за Баварію ІІ в третій лізі. Це було знищення, Рейну було шкода. Коман після чергового фейлу Патріка протягнув м'яч через пів поля, обіграв Ачербі та розстріляв іспанського голкіпера. Пепе парирував удар, але першим на добивання встиг Сане.

А відразу по перерві Коман і Сане на контратаці організували ще один гол – француз кинув партнера у прорив, а Лерой транзитом від Ачербі послав м'яч у сітку. Оформивши гандикап у 4 м'ячі, Баварія заспокоїлася. Гості послабили пресинг і пустили суперника до своїх володінь. Аж тепер Лаціо отримав можливість побудувати атаку через центр, зв'язати три передачі.

Наслідком став гол престижу від Корреа – аргентинець отримав розкішний пас від Альберто та скористався нерозторопністю Боатенга та Алаби. Подібні моменти стали регулярними, Альберто загострював подачами зі стандартів, а захист Баварії грав упівсили. Однак на висоті був Нойєр – капітан "ротен" без надмірних зусиль брав удари Іммобіле та Корреа.

"Орли" Айнтрахта проти Баварії в суботу та "орли" Лаціо проти Баварії сьогодні:

Wie Frankfurt gegen Bayern gespielt hat, wie Lazio gegen Bayern gespielt hat. #LAZFCB pic.twitter.com/fOmb0HERMh — WUMMS (@WUMMSSS) February 23, 2021

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Баварії на виїзді – 1:4. Чвертьфіналіст вже відомий – у Лаціо жодних перспектив. Матч-відповідь відбудеться 17 березня в Мюнхені. Просто формальність.

Челсі здобув мінімальну виїзну перемогу над Атлетіко завдяки бісіклеті Жиру та втручанню VAR