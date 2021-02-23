Черкащина може не дограти сезон 2020/21 у Другій лізі України.

Керівництво Черкащини не змогло домовитись з потенційними інвесторами щодо фінансування у 2021 році, інформує meta-ratings.

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Зазначається, що клуб розпочав процес подачі документів щодо зняття команди з першості. Минулого тижня головний тренер Черкащини Анатолій Безсмертний подав у відставку, а багато гравців працевлаштувались в інших клубах.

До слова, Черкащина посідає 5 місце у групі Б Другої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату, маючи в активі 19 очок.

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