Черкащина може знятись з Другої ліги – клуб вже готує документи
14:47 - Читать на русском
Черкащина може не дограти сезон 2020/21 у Другій лізі України.
Керівництво Черкащини не змогло домовитись з потенційними інвесторами щодо фінансування у 2021 році, інформує meta-ratings.
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Зазначається, що клуб розпочав процес подачі документів щодо зняття команди з першості. Минулого тижня головний тренер Черкащини Анатолій Безсмертний подав у відставку, а багато гравців працевлаштувались в інших клубах.
До слова, Черкащина посідає 5 місце у групі Б Другої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату, маючи в активі 19 очок.
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