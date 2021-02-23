Форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі продовжує переписувати історію усіх змагань, у яких бере участь. Цього разу – Ліги чемпіонів.

Польський нападник забив Лаціо та увійшов до трійки найкращих голеадорів турніру в історії, повідомляє Gracenote Live.

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Лєвандовскі забив свій 72-й м'яч у рамках ЛЧ. Тепер він на один гол випереджає легендарного форварда мадридського Реала та німецького Шальке Рауля Гонсалеса. Попереду Лєвандовскі – лише інопланетний дует у складі Роналду (134 м'ячі) та Мессі (119).

До слова, раніше форвард став найкращим гравцем клубного чемпіонату світу в Катарі.

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