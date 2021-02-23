"Краснодар завжди цікавився цим футболістом. Ми провели з ними переговори, незабаром має відбутися медогляд і офіційне представлення Бупендзи. Якщо все пройде без проблем, ми завершимо трансфер до вечора четверга.

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Ми отримаємо 10 млн євро, але 2 з них тільки в тому випадку, якщо росіяни пізніше перепродадуть футболіста за 20 млн. Вони дуже хотіли його підписати", – цитує Саваша TRT Spor.

Функціонер також підтвердив, що 24-річним габонцем цікавилось київське Динамо. До слова, наразі Бупендза є найкращим бомбардиром турецької Суперліги. В його активі 18 м'ячів у 23 матчах чемпіонату.

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