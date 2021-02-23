Голкіпер Леванте Дані Карденас потрапив на радари Реала, повідомляє видання La Razon.

Лунін став прикладом для зірок Реала у спілкуванні з фанатами

Якщо мадридцям вдасться домовитись про трансфер 23-річного іспанця, то український голкіпер Андрій Лунін буде змушений піти в оренду. За інформацією джерела, в послугах воротаря збірної України зацікавлені Ейбар та Гранада. Нагадаємо, Андрій дебютував за Реал у кубковому матчі проти Алькояно (1:2).

Варто відзначити, Карденас також не є основним голкіпером Леванте, у нинішньому сезоні Ла Ліги він провів лише два матчі.

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