Лига чемпионов

Бавария растоптала Лацио и на 99% вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Левандовски поднялся в топ-3 бомбардиров в истории турнира, а 17-летний Мусиала установил рекорд дебютным голом в ЛЧ.

Челси минимально одолел Атлетико в закрытом матче Лиги чемпионов. Судьбу встречи решила шикарная бисиклета Жиру, легальность которой с помощью VAR определяли три минуты.

Сегодня состоятся последние матчи 1/8 финала: Аталанта принимает Реал, а Боруссия М встречается с Манчестер Сити. Анонсы матчей вскоре появятся на сайте.

Трансферы

Динамо официально отдало Назария Русина в аренду Легии. Форвард оценил свой переход в польский чемпионат. А вот подписать бомбардира из Турции киевлянам не удастся – игрок выбрал чемпионат России.

Андрей Лунин может снова уйти в аренду – Реал нашел замену украинцу в Ла Лиге. Анатолий Трубин как преемник Хандановича: Интер хочет повторить историю легенды, а за голкипера Шахтера играют два фактора.

Украина

Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге в Лиге Европы. Мы подготовили прогноз на решающий матч. "Даже в российском Уралане я разговаривал на украинском": наставник Львова дал "Футбол 24" интервью о языковом скандале и бою против Динамо.

Александр Ярославский заговорил о восстановлении Металлиста – он обещает вернуть большой футбол в Харьков. Функционер планирует возрождать Металлист на базе клуба из Второй лиги. Черкащина может сняться с чемпионата Украины.