Хавбек Баварії Джамал Мусіала вже встиг вписати своє ім'я в історію найпрестижнішого клубного турніру.

Баварія швидко відкрила рахунок у виїзному поєдинку проти Лаціо, а на 24-й хвилині Джамал Мусіала подвоїв перевагу мюнхенців.

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Таким чином Джамал став наймолодшим автором гола у Лізі чемпіонів з англійським паспортом, повідомляє OptaJoe. На сьогодні Мусіалі виповнилось 17 років та 363 дні.

Варто відзначити, що юний талант є вихованцем Баварії, у нинішньому сезоні Бундесліги Мусіала зіграв у 16-ти матчах, в яких відзначився трьома голами.

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