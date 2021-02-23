Лаціо – Баварія: юний талант мюнхенців встановив рекорд своїм дебютним голом у Лізі чемпіонів
22:43 - Читать на русском
Хавбек Баварії Джамал Мусіала вже встиг вписати своє ім'я в історію найпрестижнішого клубного турніру.
Джамал Мусіала 24’
Лерой Сане 42’
24’ Джамал Мусіала
42’ Лерой Сане
Баварія швидко відкрила рахунок у виїзному поєдинку проти Лаціо, а на 24-й хвилині Джамал Мусіала подвоїв перевагу мюнхенців.
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Таким чином Джамал став наймолодшим автором гола у Лізі чемпіонів з англійським паспортом, повідомляє OptaJoe. На сьогодні Мусіалі виповнилось 17 років та 363 дні.
Варто відзначити, що юний талант є вихованцем Баварії, у нинішньому сезоні Бундесліги Мусіала зіграв у 16-ти матчах, в яких відзначився трьома голами.
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