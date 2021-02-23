"Ми говоримо про одне, ми повинні законним шляхом забрати бренд, а борги нехай платять ті, хто їх створював. Я боргами займатися не збираюся. Ми забираємо бренд Металіста і те, що можемо забрати законно. На цій основі відродимо той Металіст, який був.

Ярославський заговорив про відновлення Металіста – функціонер обіцяє повернути великий футбол у Харків

Чи може ФК Метал стати базою для відродженого Металіста? Швидше за все, так і буде. У нас діалог з Красніковим і не припинявся ніколи. Якщо я взявся за Металіст – він буде обов'язково в Харкові, вболівальники можуть бути спокійні. Ми його повернемо залізно, у мене немає в цьому ніяких сумнівів", – сказав Ярославський для Профутбол Digital.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на українській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.

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