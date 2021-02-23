"Наше рідне місто Харків і наша рідна Харківщина мають багату культурну спадщину, гідну того, щоб її дбайливо зберігали. У списку досягнень харківської громади золотими літерами вписані в історію регіону, перемоги і титули футбольного клубу Металіст.

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Сім бронзових нагород і "срібло" національної першості, єврокубкові матчі і чвертьфінал Ліги Європи УЄФА, красень-стадіон до Євро-2012, і дитяча футбольна академія, а головне, всенародна любов і гордість харків'ян – все це Металіст.

У 2025 році виповниться 100 років з дня заснування легендарного харківського клубу. Наш обов'язок як патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно.

Але поки від того славного Металіста залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність.

Тому я пропоную всім небайдужим землякам, уболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний Металіст!

Зі свого боку обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу", – цитує Ярославського DCH.

Нагадаємо, Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Наразі на ураїнській футбольній карті Харків представлений двома командами – ФК Метал у Другій лізі та Металіст 1925 у Першій.

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