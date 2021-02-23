Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге
Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які полетіли на матч-відповідь 1/16 Ліги Європи проти Брюгге.
До розширеного складу потрапили 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
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Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора;
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;
Нападники: Родрігес, Бєсєдін, Супряга, Ванат.
Зазначимо, що матч-відповідь Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась внічию 1:1.
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