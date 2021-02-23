Динамо має забивати Брюгге після результативної мирової в Києві. При цьому кияни ще ніколи не перемагали нинішнього лідера чемпіонату Бельгії – дві домашні нічиї та одна поразка. Цього разу для проходу вистачило б і "компромісного" підсумку, але тільки 2:2, 3:3 тощо. При 1:1 команди чекає овертайм. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Повна рівновага в історії протистояння "чорно-синіх" з українськими командами може порушитись. Наразі по 4 перемоги, 8 мирових.

Брюгге – Динамо: де дивитися матч 1/16 Ліги Європи

А ось у рідних стінах 16-разові чемпіони Бельгії поступилися нашим клубам лише раз. Цікаво, що Брюгге тільки в одному випадку з 5 зуміло подолати раунд 1/16 фіналу другого за престижністю єврокубка, тоді як динамівці йшли далі у 4 дуелях з 6. Трапився бельгійський успіх у сезоні 2014/15. Найкращим результатом для обох команд залишається потрапляння у чвертьфінал турніру.

Брюгге – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці британської контори William Hill бачать очевидним фаворитом господарів. На перемогу бельгійців коефіцієнт 2,15, тоді як на нічию 3,2. У тріумф Динамо вірять найменше (3,5). На проході киян також можна заробити більше. Кожна поставлена гривня помножиться на 2,1 в разі успіху команди Луческу. А ось вихід Брюгге в 1/8 фіналу вважають імовірнішім (1,67).

Найреальнішими прогнозують рахунки 1:1 (5,5) та 1:0 (6,5) на користь фаворита. Водночас букмекери віддають перевагу лідерам чемпіонату України, якщо справа дійде до овертайму. Поставити на перемогу Динамо саме в додаткових таймах можна з коефіцієнтом 17, на Брюгге – 19. Цікаво, що навіть на англомовній версії сайту УЄФА відразу 60% уболівальників вірять у підсумковий прохід Динамо.

До слова, Брюгге впевнено лідирує в чемпіонаті Бельгії, маючи 15 очок переваги над найближчим суперником Антверпеном. А ось підопічні Мірчі Луческу після нічиєї з чернігівською Десною знову підпустили до себе Шахтар на відстань в 1 заліковий бал.