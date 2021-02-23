Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Атлетіко та Челсі привертав увагу вже хоча б місцем проведення – через ковідні обмеження гру довелося переносити за межі Іспанії. Вибір мадридців несподівано зупинився аж на Бухаресті. З вибором стартового складу "матрацники" теж змогли вразити, адже важко було зрозуміти схему. Існували різні варіанти. У підсумку вона виглядала класично – 3-4-2-1 у позиційному наступі та 4-4-2 без м'яча.

У Томаса Тухеля стартувала очікувана основа у схемі 3-4-2-1, в якій не знайшлося місця Хаверцу, Пулішічу, Зієшу, Чілвеллу, Канте та Зума (а також травмованому Тьягу Сілві). В центрі оборони німець вирішив довіритись Крістенсену, а на вістрі атаки з'явився Жиру. Під ним діяли Вернер та Маунт.

Перший тайм важко назвати цікавим. Челсі захопив контроль над м'ячем, Атлетіко сідав в оборону з лінією у 6-8 гравців та якісно пресингував, а реально гольових моментів з гри команди не практично не проводили. Найкращий шанс відкрити рахунок було змарновано вже на 2-й хвилині – Менді невдало обробив пас перед власними воротами, Сауль обікрав воротаря, але відскок виявився дуже незручним для хавбека. Лондонці відбились. Цікаво, що за кільканадцять секунд до цього Маунт встиг сісти на жовту картку, отримавши дискваліфікацію на матч-відповідь.

Взагалі, англійці гірше почали зустріч. На 9-й хвилині вони помилились під пресингом і дозволили Фелішу виконати небезпечну подачу (Алонсо вибив її), а на 14-й Суарес увірвався на правий край штрафного та прострілив на дальню стійку – Лемар на замикання не встиг. Лише після цього Челсі ожив, огризувшись прострілом Хадсона-Одоя на ближній кут воротарського – Вернер пробити не зміг.

Надалі у грі Атлетіко виникали лише напівмоменти, здебільшого пов'язані з перехоплення на чужій половині, закиданнями у штрафний та спробами прострілити. Челсі ж за півгодини до перерви виглядав дещо конкретніше, але суттєвих проблем для голкіпера створити не вдалося. Так, на 25-й хвилині Алонсо стріляв з дистанції, а на 39-й Вернер на лівому краю карного майданчика втік від Савіча й пробив з гострого кута – в обох випадках Облак спокійно спіймав м'яч. Ось і всі моменти. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Другий тайм розпочався без кадрових і тактичних перестановок, а також без моментів. До 57-ї хвилини команди провели всього по одному заблокованому пострілу, а наступні десять до цього набору додалися удар Феліша у падінні через себе (дуже неточно) та спроба Корреа забити з центру поля (теж не вийшло). Крім того, було кілька непоганих контратак без завершення.

На 68-й хвилині заспані фанати прокинулись: швидка атака Челсі лівим флангом завершилась передачею на лінію штрафного, звідки Маунт встиг виконати черпачок на 11 метрів під удар Жиру – Олів'є ж пробив бісіклетою у лівий кут! Гол одразу ж скасували через офсайд у француза, але потім Фелікс Брих почав слухати VAR. Слухання розтягнулися на три хвилини, за які асистенти помітили – черпачок віддав не Маунт, а Ермосо. Значить, офсайду не було. 0:1!

Здавалося, що Атлетіко після цього повинен був різко піти уперед великими силами, однак нічого подібного не сталося. Томас Тухель освіжив гру на 74-й виходом Зієша та Канте, а на 83-й Вернер увірвався на правий край штрафного та пробив у ближню дев'ятку – м'яч влучив у зовнішній бік сітки. В цей же момент Дієго Сімеоне провів заміни, кинувши у бый Дембеле, Лоді, Торрейру та Вітоло, але в основний час мадридці не створили нічого, крім двох заблокованих ударів з 20-ти метрів.

Арбітри компенсували аж шість хвилин, але навіть за такий проміжок часу Атлетіко не зміг розродитись моментом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Челсі. Матч-відповідь проведуть 17 березня.