Легія на своєму офіційному сайті повідомила про оренду форварда до кінця 2021 року. Також передбачене право викупу.

Шабанов дебютував за Легію з надрезультативної перемоги – українець допоміг команді очолити турнірну таблицю

Новачок виступатиме під номером 31. Русин у поточному сезоні провів за Динамо лише один поєдинок, результативними діями не відзначався. Контракт гравця з "біло-синіми" розрахований до 28 лютого 2025 року. Transfermarkt оцінює Русина в 1 млн євро.

Додамо, що раніше Легія орендувала ще одного гравця Динамо – захисника Артема Шабанова. "Легіонери" є чинним чемпіоном Польщі та очолюють турнірну таблицю.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі