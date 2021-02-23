Атлетіко – Челсі – відео гола
23 лютого 23:34 - Читать на русском
Атлетіко приймає Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Атлетіко – Челсі.
завершено
71’ Олів'є Жиру
Перший гол у двобої трапився аж на 71-й хвилині. Та й той внаслідок довгої роботи VAR.
Атлетіко – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перспективну атаку лондонців ефектним ударом через себе в падінні завершив Олів'є Жиру – Облак був безсилим. Спочатку здалося, що французький форвард в офсайді, але повтор показав, що м'яч до нього потрапив від опонента.
Відео гола Жиру:
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