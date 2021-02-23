Перший гол у двобої трапився аж на 71-й хвилині. Та й той внаслідок довгої роботи VAR.

Атлетіко – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перспективну атаку лондонців ефектним ударом через себе в падінні завершив Олів'є Жиру – Облак був безсилим. Спочатку здалося, що французький форвард в офсайді, але повтор показав, що м'яч до нього потрапив від опонента.

Відео гола Жиру: