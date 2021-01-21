Андрій Лунін зіграв перший офіційний матч за Реал – мадридці зазнали сенсаційної поразки від Алькояно (2:1) в Копа дель Рей. Огляд гри українця читайте на "Футбол 24".

Андрій Лунін нарешті отримав шанс в основі Реала. Українець чекав офіційного дебюту за Мадрид два з половиною роки. Спершу поневірявся по орендах, а цього сезону він в статусі другого голкіпера "вершкових" безвилазно сидів за спиною Тібо Куртуа.

Лунін вийшов у старті Реала на матч Кубка Іспанії проти представника третього дивізіону Алькояно. Зінедін Зідан виставив експериментальний склад на чолі з Каземіро, тому легке життя нашому воротарю ніхто не гарантував.

Реал, звичайно, взяв м'яч під контроль і повів гру в невисокому темпі. Гості будували затяжні атаки, але зі створенням моментів виникали проблеми. Каземіро та Іско розганяли з глибини, а Вінісіус і Марсело намагалися прорвати фланг. Першого удару довелося чекати майже 15 хвилин – з дальнім пострілом Вальверде впорався голкіпер. З ударом Мілітао після кутового також.

Лунін в дебюті зустрічі виконував чисто декоративну функцію, лише деколи подаючи м'яч захисникам. До речі, в центрі оборони з'явився ще один дебютант Віктор Чуст. Вперше вступити у гру Андрію випала нагода на 20-й хвилині – він встиг на випередження після передачі з флангу.

А ближче до перерви Лунін по-справжньому врятував Реал! Алькояно побудував хорошу комбінацію, Хона подав на Мурада, а той виграв повітря в штрафному. Наш голкіпер в ефектному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини! Щоправда, в статистику цей сейв не пішов, адже арбітр із запізненням зафіксував офсайд.

Під завісу першого тайму Реал все ж відкрив рахунок. Зіграла бразильська зв'язка – Марсело класно накинув у штрафний, а Мілітао головою переправив м'яч у сітку. По перерві мадридці прагнули закріпити перевагу, але з дальніми ударами Маріано та Лукаса без проблем впорався 41-річний Хосе Хуан.

На іншому кінці поля не дуже впевнено зіграв його український візаві – Лунін пішов на вихід під час подачі кутового та не влучив нормально кулаком по м'ячу. На щастя, все обійшлося. А потім виник ще один схожий епізод, коли українець випустив м'яч з рук, однак відразу за собою підчистив. Андрій не комплексував і сміливо керував обороною. У трансляції було видно, як він роздає вказівки.

Реал хотів завчасно вирішити всі питання – з'явився навіть Бензема. Однак домінації гостей вже не було. На хороший шанс Вінісіуса (не реалізував вихід сам на сам) і Васкеса (не забив головою) Алькояно відповів низкою гострих стандартів. Луніну довелося попітніти.

Українець вибив м'яч з лінії воріт, коли суперник хотів виконати "сухий лист". А потім Андрій ще раз кулаками зіграв на виході. Але між цими епізодами пропустив... Пішла подача з кутового на ближню стійку, Лопес продовжив політ м'яча далі, а Сольбес замкнув у порожні ворота. Лунін зреагувати не встиг.

Мадрид спробував вирвати перемогу, в одному з епізодів гості небезпідставно просили пенальті, однак всі зусилля були марними. Алькояно стояв на смерть і перевів гру в овертайми. Лунін під час короткої наради в перерві розводив руками і обговорював епізоди з Одріосолою.

У додатковий час голкіпер збірної України вже не помилявся на стандартах, двічі зафіксувавши м'яч на другому поверсі. Але до його гри на виходах все одно були питання. Андрій побіг до лінії штрафного на перехоплення, встиг, однак зіткнувся з Чустом і випустив м'яч.

Реал залишився в більшості, вийшли Кроос, Азар і Асенсіо, а голів не було. Голкіпер Алькояно творив дива, витягуючи буквально все. А господарі вибігли в контратаку та вирвали перемогу! Казанова замкнув передачу Діакіте з флангу – Лунін не випередив опонента... Ще й отримав за щось жовту картку – в трансляції не показали причини. Реал вилітає з Кубка Іспанії!

Мрія Луніна перетворилася в кошмар

Жахливий день для Андрія Луніна. Дебют за Реал, якого він (як і вся Україна) так довго чекав, не подарував приємних емоцій. Все пройшло за найгіршим сценарієм, українець став співучасником ганебного вильоту від скромного суперника.

Розклад відразу був невигідним для нашого голкіпера, адже проявити себе в матчі, де твоя команда 73% часу володіє м'ячем, дуже важко. Андрій лише раз нагадав, що гра на лінії – його козир. Та й то в моменті з офсайдом.

Натомість довелося часто діяти на виходах, а в цьому компоненті Лунін ніколи не виблискував. Тому в пам'яті фанів залишаться його мініфейли: кікс кулаком, м'яч вислизнув з рук, невдале зіткнення з партнером. Він вигравав повітря, але не розряджав обстановку.

Дуже підставляла Луніна лінія оборони. Було видно, що грають резервісти. Що Одріосола, що Мілітао, що Чуст провалювалися в захисті. В обох пропущених голах українець реагував з запізненням, але де були партнери, коли Алькояно забивав другий? Контратака не була аж такою швидкою.

У роботі з м'ячем від Андрія не вимагалося нічого. Господарі не пресингували, тому голкіпер без спротиву просто пасував захисникам. Набити статистику не було чим – портал SofaScore вивів йому другу найгіршу оцінку в команді (6,5) після Одріосоли. Іспанська преса також не вражена. А про фанів годі й говорити – в соцмережах на Луніна виливається тонна критики.

Ну а найгірше – це саме виліт Реала з Копа дель Рей. Як би Лунін не зіграв, у нього була б можливість реабілітуватися в наступних раундах турніру (1/8 вже через тиждень). Але мадридці припинили боротьбу за кубок, а Андрій ризикує надовго залишитися без ігрової практики – в Прімері та Лізі чемпіонів йому не довіряють. Знову півроку глухого запасу?