Челсі готується до зміни тренера, намагаючись знайти того, хто зуміє реалізувати потенціал коштовних новачків і дасть результат. У списку несподівано опинився наставник збірної України.

Челсі набрав сім очок в останніх восьми турах АПЛ і скотився в середину турнірної таблиці. Катастрофа. Голова Френка Лемпарда от-от полетить – про це говорять вже у повний голос, хоч і не на офіційному рівні.

Минулого сезону Френк непогано впорався в умовах трансферного бану: розвивав молодь, ставив сміливий футбол і вийшов у Лігу чемпіонів. Відповідно – заслужив будувати новий проєкт після гучних літніх трансферів.

Лондонці підірвали коронавірусний ринок, закупившись на 250 мільйонів: лідер Аякса Хакім Зієш, якісний лівий фулбек Бен Чілвел, довгоочікувана заміна Кепі в особі Едуара Менді, досвідчений центрбек Тьягу Сілва та дві німецькі суперзірки – Тімо Вернер і Кай Хаверц.

Очікування виросли, а результати обвалилися. І обвалилися заслужено – команда грає слабко. Можна щось списати на жахливу реалізацію Вернера (змарнував 9 з 12 явних гольових нагод), який перетворився на героя мемів. Але головна проблема в тому, що в Челсі немає вибудуваної системи.

Футболісти не розуміють, що їм робити на полі, куди рухатися, як створювати моменти. В'ялий пресинг без м'яча та акцент на індивідуальні дії з м'ячем. Саме тому індивідуаліст Зієш виглядає лідером, а системні німці провалюються. Хаверц в таких умовах зникає з поля (останнім часом навіть не в переносному значенні), а коли раз за тайм потрапляє в об'єктив – в голові лише думка про змарновані 80 млн.

Що маємо на виході: немає результатів, немає осмисленої гри, яка б давала надії на хороші результати в майбутньому, коштовні новачки не приносять користі та регресують, а тренер підсилює це все дивними рішеннями. Як от вихід на Лестер по суті з одним Ковачічем в центрі поля. Лемпард ніби вирішив себе добити, а після матчу говорив не про власні помилки, а про те, що деякі футболісти не грають на своєму рівні.

Звільнення назріло. Лемпард – найгірший тренер Челсі в епоху Абрамовича за середнім набором очок. Російського магната від імпульсивного рішення явно стримує статус Френкі як легенди клубу. Однак всьому є межа.

У пресі давно підбирають Челсі наступного тренера. Журналісти пустили свіжу чутку (така інформація була й раніше), що власник клубу розглядає варіант з запрошенням Андрія Шевченка. Буде дивно, якщо після невдачі Лемпарда Абрамович зробить ставку на ще одного екс-гравця "синіх", в якого і авторитет менший, і досвіду роботи в клубі немає.

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Втім, букмекери несподівано зробили наставника збірної України одним з фаворитів у боротьбі за тренерське крісло Челсі. Ще сьогодні зранку на Шевченка був найнижчий коефіцієнт серед всіх – близько трійки!

І лише інформація впродовж дня з кількох джерел, що переговори Челсі з Томасом Тухелем активізувалися, змістила українця з першої сходинки. На Betfair призначення Тухеля оцінюють коефіцієнтом 2. Шева наступний – 4.33.

Популярна контора Paddy Power також тримає Шевченка на другому місці з аналогічним коефіцієнтом, але тут це вже не має особливого значення, адже ймовірність приходу Тухеля представлена одиницею – тобто очікується, що Томас отримає роботу.

В обох списках багато німецьких прізвищ. Причина очевидна – потрібен тренер, який знайде спільну мову з Вернером і Хаверцем, побудує навколо них систему та відіб'є космічні інвестиції.

Авторитетний The Athletic повідомляє, що Челсі взагалі готовий йти німецьким шляхом і надалі активно запрошувати найкращих виконавців з Бундесліги, заглиблюючись в тамтешній ринок.

Фаворитизм Томаса Тухеля зрозумілий. На відміну від Юліана Нагельсманна, який має в Саксонії незавершену справу (неодноразово заявляв, що хоче виграти з Лейпцигом трофей, перш ніж йти на підвищення) та й загалом не прихильник кардинальних змін посеред сезону, Тухель зараз вільний після ідіотської відставки з ПСЖ. Томас впорався з роботою в Парижі, довівши свою кваліфікацію та вміння працювати з зірками.

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Ральф Рангнік мріє попрацювати в АПЛ, але це не кандидатура для Челсі. У "синіх" чітко вибудуваний алгоритм прийняття кадрових рішень (Скот МакЛахлан, Марина Грановська та Петер Чех), а Рангнік має своє бачення та свої методи і важко йде на компроміси в таких питаннях.

А от варіант з Ральфом Хазенхюттлем дуже цікавий. Екс-тренер Лейпцига пережив 0:9 від Лестера, після чого перетворив Саутгемптон у стильного середняка з єврокубковими амбіціями та впізнаваним футболом. Під час карантину він імплементував свій стиль у Саутгемптоні на всіх рівнях, у молодіжних командах. Системний тренер, який реалізує Хаверца та Вернера (працював з Тімо в РБ) і досяг певного успіху в АПЛ – такого резюме вже достатньо, щоб бути в шорт-листі Челсі.