Півзахисник Євген Коноплянка та захисник Віктор Корнієнко повернулись до загальної групи Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, обидва гравці пропустили тривалий період через травми. Зокрема, Коноплянка зазнав ушкодження під час зустрічі з Рухом у жовтні, а Корнієнко травмувався в матчі з Динамо в листопаді.

Однак, для Луїша Каштру є й погана звістка – через пошкодження гомілкостопу вибув захисник Додо. Бразилець пропустить щонайменше тиждень.

Нагадаємо, вже завтра, 21 січня, Шахтар проведе перший контрольний поєдинок у зимове міжсезоння. Спаринг-партнером "гірників" буде польський Лех. Початок зустрічі о 16:00.

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