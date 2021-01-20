Ще один безпросвітний борець за виживання проти команди українця. Матч, як і онлайн-трансляція Удінезе – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. Фріульці набрали лише 3 очки за останні 7 турів Серії А. Після невдачі з Дженоа "Богиня" отримала блискучу нагоду реабілітуватися і вирватися на 3 місце в разі перемоги. Бергамаски незмінно били удінців у попередніх 5 зустрічах. Причому різниця голів була захмарною – 17:4, у середньому 3,4 на 0,8. Водночас господарям також відступати нікуди: після провальної серії від зони вильоту відділяють якихось 3 очки.

Удінезе – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський потрапив у стартовий склад

Уже на 25 секунді господарі розірвали лівий фланг бергамасків. Ромеро і Паломіно виявилися безпорадними проти Лазаньї, екс-хавбек Ювентуса Рікардо Перейра підхопив і легко перекинув голкіпера. Маліновському дісталося по ногах. Сам же Руслан і виконав небезпечний стандарт, не дуже вдала подача. Красивий дриблінг від українця завершився дальнім ударом – голкіпер переправив на кутовий. Знову і знову б'ють Маліновського, боляче 18 номеру Аталанти – то по ногах, то в обличчя. Мурієль невдало виконав 2 поспіль штрафні удари.

6 - Luis #Muriel has scored in all his six games started in Serie A this season: only Zlatan #Ibrahimovic has started more matches (seven) in the top-5 European Leagues 2020/21 and scoring in all of these. Hammer.#UdineseAtalanta pic.twitter.com/IfynSTPk5d — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 20, 2021

Класна подача гравця збірної України з кутового завершилася ефектним ударом Пессіни п'ятою з льоту. Снаряд, щоправда, пішов прямо в руки голкіперу. І ще один момент від українського легіонера. Розхитав "Малі" фінтами суперника і подав на Толої, забракло лише влучності. Тепер уже Маліновський фолить, ненароком зачепивши обличчя Саміра в повітряній боротьбі. Зображає суперник муки болю, але є сумніви, чи не домальовує.

Маліновський отримав пас у штрафному, але відпустив круглого і захисники встигли заблокувати постріл. Через кілька хвилини він же віддав під удар Міранчуку. Росіянин забарився з рішенням, але встиг переправити головою під удар Меле – суперсейв Муссо! І знову українець створює момент, уже 5 за 40 хвилин. Толої вийшов на ударну позицію, але знову не переграв аргентинського голкіпера. Мурієль зрівняв рахунок на 44 хвилині. Пессіна віддав на хід, і найкращий бомбардир Аталанти, розібравшись з тріо опонентів, прошив таки воротаря.

Луїс забив у всіх 6 матчах Серії А 2020/21, в яких входив у стартовому складі. Лише в Ібрагімовіча кращий показник (голи у кожному із 7 поєдинків, де виходив з перших хвилин) серед усіх, хто виступає в топ-5 чемпіонатах. Голліні ледь не привіз пенальті. Випустив голкіпер Аталанти круглого на рівному місці, а потім намагався виправитися. Дивно, що VAR не вказав на позначку, адже П'єрлуїджі й близько не грав у м'яч. Маліновський з найкращим балом за підсумками 1 тайму від SofaScore (7,4). Створив 5 гольових моментів, двічі проходив на дриблінгу (найкращий за обома показниками) лише раз помилився з передачею, виграв 50% боротьби (лідер команди) і двічі не зовсім вдало пробив. Шкода тільки, що партнери навідріз "відмовляються" забивати з його ключових пасів.

Стрімко розіграну комбінацію запоров Міранчук ударом повз ворота метрів з 15. Багато фолів, найбільше в Аталанті дістається Олексію і Маліновському. Удінезе грає дуже жорстко і щільно з гостями. На 59 хвилині Сапата замінив Мурієля, Госенс – Хатебура, а Ілічіч – Міранчука. Все по ділу. Росіянин і колумбієць були активними, але дуже вже багато помилялися і хибили на вирішальній стадії атак.