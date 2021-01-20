Удінезе – Аталанта: Маліновський стає найкращим у напруженому матчі Серії А
Удінезе та Аталанта 20 січня 2021 року зустрілися у перенесеній грі 10 туру чемпіонату Італії. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24". Руслан Маліновський вийшов із перших хвилин.
Ще один безпросвітний борець за виживання проти команди українця. Матч, як і онлайн-трансляція Удінезе – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. Фріульці набрали лише 3 очки за останні 7 турів Серії А. Після невдачі з Дженоа "Богиня" отримала блискучу нагоду реабілітуватися і вирватися на 3 місце в разі перемоги. Бергамаски незмінно били удінців у попередніх 5 зустрічах. Причому різниця голів була захмарною – 17:4, у середньому 3,4 на 0,8. Водночас господарям також відступати нікуди: після провальної серії від зони вильоту відділяють якихось 3 очки.
Удінезе – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський потрапив у стартовий склад
Уже на 25 секунді господарі розірвали лівий фланг бергамасків. Ромеро і Паломіно виявилися безпорадними проти Лазаньї, екс-хавбек Ювентуса Рікардо Перейра підхопив і легко перекинув голкіпера. Маліновському дісталося по ногах. Сам же Руслан і виконав небезпечний стандарт, не дуже вдала подача. Красивий дриблінг від українця завершився дальнім ударом – голкіпер переправив на кутовий. Знову і знову б'ють Маліновського, боляче 18 номеру Аталанти – то по ногах, то в обличчя. Мурієль невдало виконав 2 поспіль штрафні удари.
Класна подача гравця збірної України з кутового завершилася ефектним ударом Пессіни п'ятою з льоту. Снаряд, щоправда, пішов прямо в руки голкіперу. І ще один момент від українського легіонера. Розхитав "Малі" фінтами суперника і подав на Толої, забракло лише влучності. Тепер уже Маліновський фолить, ненароком зачепивши обличчя Саміра в повітряній боротьбі. Зображає суперник муки болю, але є сумніви, чи не домальовує.
Маліновський отримав пас у штрафному, але відпустив круглого і захисники встигли заблокувати постріл. Через кілька хвилини він же віддав під удар Міранчуку. Росіянин забарився з рішенням, але встиг переправити головою під удар Меле – суперсейв Муссо! І знову українець створює момент, уже 5 за 40 хвилин. Толої вийшов на ударну позицію, але знову не переграв аргентинського голкіпера. Мурієль зрівняв рахунок на 44 хвилині. Пессіна віддав на хід, і найкращий бомбардир Аталанти, розібравшись з тріо опонентів, прошив таки воротаря.
Луїс забив у всіх 6 матчах Серії А 2020/21, в яких входив у стартовому складі. Лише в Ібрагімовіча кращий показник (голи у кожному із 7 поєдинків, де виходив з перших хвилин) серед усіх, хто виступає в топ-5 чемпіонатах. Голліні ледь не привіз пенальті. Випустив голкіпер Аталанти круглого на рівному місці, а потім намагався виправитися. Дивно, що VAR не вказав на позначку, адже П'єрлуїджі й близько не грав у м'яч. Маліновський з найкращим балом за підсумками 1 тайму від SofaScore (7,4). Створив 5 гольових моментів, двічі проходив на дриблінгу (найкращий за обома показниками) лише раз помилився з передачею, виграв 50% боротьби (лідер команди) і двічі не зовсім вдало пробив. Шкода тільки, що партнери навідріз "відмовляються" забивати з його ключових пасів.
Стрімко розіграну комбінацію запоров Міранчук ударом повз ворота метрів з 15. Багато фолів, найбільше в Аталанті дістається Олексію і Маліновському. Удінезе грає дуже жорстко і щільно з гостями. На 59 хвилині Сапата замінив Мурієля, Госенс – Хатебура, а Ілічіч – Міранчука. Все по ділу. Росіянин і колумбієць були активними, але дуже вже багато помилялися і хибили на вирішальній стадії атак.