У середу в 17-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Шальке – Кельн – 1:2

Голи: Хоппе, 57 – Чіхос, 31, Тільманн, 90+3

Армінія – Штутгарт – початок матчу о 21:30

Аугсбург – Баварія – початок матчу о 21:30

РБ Лейпциг – Уніон Берлін – початок матчу о 21:30

Фрайбург – Айнтрахт – початок матчу о 21:30

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Програму дня в середу відкривав поєдинок між аутсайдерами турнірної таблиці чемпіонату Німеччини – Шальке та Кельном. Доволі рівна гра у першій сорокап'ятихвилинці завершилась голом гостей на екваторі тайму – після розіграшу кутового м'яч відлетів до Домініка Дрекслера, той навісив у штрафний майданчик і Рафаель Чіхос головою спрямував сферу у сітку. Варто зазначити, що за дві хвилини до цього епізоду півзахисник "цапів" встиг розпакувати ворота Ральфа Ферманна, однак арбітр зафіксував порушення правил і гол скасував.

По перерві гостям вдалось відновити статус-кво. Амін Харіт протягнув м'яч через половину поля лівим флангом, змістився в центр, обійшовши кількох захисників і виводив партнера сам на сам з голкіпером. Захисникам Кельна вдалось перервати передачу, однак м'яч відскочив до Метью Хоппе, який і зрівняв рахунок. Вже у доданий час Ян Тільманн опинився у штрафному майданчику гельзенкірхенців і з гострого кута пробив повз голкіпера, подарувавши своїй команди три очки.

Перемога дозволила Кельну набрати 15 очок і піднятись на п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці Бундесліги. Шальке з сімома балами залишився останнім.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ