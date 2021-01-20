Андрій Ярмоленко відіграв півгодини у поєдинку 18-го туру АПЛ проти Вест Бромвіча та долучився до переможного гола. Як оцінили гру вінгера збірної України – в матеріалі "Футбол 24".

Андрій Ярмоленко відзначився першою результативною дією в Англійській Прем'єр-лізі 2020/21. Вийшовши на заміну в середині другого тайму матчу 18-го туру проти Вест Бромвіча, українець віддав гольовий пас на Майкла Антоніо вже через 4 хвилини після появи на полі. Даний забитий м'яч став переможним – як наслідок, Вест Хем набрав чергові 3 очки та піднявся вже на 7 місце турнірної таблиці, перебуваючи впритул до зони Ліги чемпіонів. У "молотів" 32 пункти – той же Ліверпуль відірвався лише на 2 очки, але ще має гру в запасі.

Перший асист Ярмоленка в сезоні АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Вест Бромвіч – 2:1

Український вінгер став одним з головних творців переможного гола. Ярмоленко виграв верхову боротьбу та скинув м'яч на лінію воротарського, звідки Майкл Антоніо відмінним ударом у падінні розстріляв ворота. Це перша результативна дія Андрія в поточному чемпіонаті Англії. Поєдинок із Вест Бромвічем став для нашого футболіста 11-м в АПЛ 2020/21, але кількість ігрових хвилин не надто вражає – лише 276 в чемпіонаті. Ще назбиралося 270 хвилин у Кубку ліги та 68 – в Кубку Англії (в останньому Вест Хем ще продовжує боротьбу).

Загалом, поточний сезон наразі складається доволі вдало для команди Девіда Мойєса. Лише вдруге у своїй історії "молоти" виграли всі 4 стартові матчі року, а після першого кола чемпіонату набрали 32 очки – найкращий показник на даному етапі сезону за весь час існування клубу.

Англійські ЗМІ та статистичні портали традиційно оцінили гру футболістів обох команд у вчорашньому матчі. Ярмоленко отримав середні бали у складі Вест Хема абсолютно від усіх видань. Наприклад, у Sofa Score поставили українцеві 7.1 – Андрія оцінили вище, ніж Боуена, який відзначився забитим м'ячем (6.6). Кидається в очі абсолютна точність передач від українця – всі 100% його пасів знайшли адресата. Щоправда, їх було лише 9 – не надто серйозний показник за майже півгодини гри.

Також в активі Андрія один удар у площину воріт (Джонстон без проблем забрав м'яч), одне з трьох виграних єдиноборств та один створений гольовий момент. У пасиві – 3 втрати м'яча та жодної (!) спроби дриблінгу. Погодьтеся, не спробувати бодай раз обіграти свого суперника – не надто типово для Ярмоленка.

Експерти з WhoScored були солідарні з колегами – 7.0 для вінгера збірної України. Але тут вже Джаррода Боуена оцінили дещо вище (7.2). Найкращим у матчі безапеляційно став Майкл Антоніо – автор переможного гола Вест Хема отримав 7.9. До слова, 30-річний нападник вдруге за кілька днів забиває вирішальний м'яч, який приносить "молотам" 3 очки. Ось кого так бракувало команді Девіда Мойєса у листопаді-грудні!

Портал Football.London поставив Ярмоленку "сімку" – найкращий бал серед трьох гравців, які вийшли на заміну, але середній у всій команді. "Окрім гольового пасу на Майкла Антоніо, нічим особливим не запам'ятався. Щоправда, асист вже через 4 хвилини після виходу на поле – це саме те, що хотів отримати Мойєс", – логічний та прогнозований вердикт для українця.

"Сімку" Ярмоленко отримав і від Eurosport – теж найвища оцінка серед усіх резервістів. А от Sky Sports був суворішим до Ярмоленка, поставивши йому посередню "шістку".6.9 від Football Critic – такий же бал і у Боуена, який відіграв весь поєдинок.

Абсолютно всі видання назвали головним героєм поєдинку Майкла Антоніо. Воно й не дивно – 5-й забитий м'яч в 11-ти матчах чемпіонату. При цьому 2 голи стали переможними, третій приніс нічию з Манчестер Сіті, а четвертий розпочав побиття Лестера. Лише гол Майкла у ворота Арсенала не допоміг Вест Хему здобути бодай очко – поразка 1:2.

За останні кілька років Вест Хем витратив десятки мільйонів на трансферному ринку – Себастьян Аллє, Феліпе Андерсон, Пабло Форналс, та й наш Андрій Ярмоленко обійшлися "молотам" у серйозні гроші. Проте, як і раніше, команду тягне ветеран Майкл Антоніо, за якого в 2015-му виклали скромні 7 млн фунтів, але лише цього тижня він вирвав для "молотів" додаткові 4 очки. Не кажучи вже про 10 голів у минулому чемпіонаті, які багато в чому допомогли Вест Хему зберегти прописку в елітному дивізіоні Англії.

Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?