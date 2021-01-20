Юрій Данченко, агент воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна, оцінив рівень гри свого клієнта та розповів про інтерес до голкіпера з боку інших клубів.

"Анатолій вже вважається найкращим гравцем Шахтаря. Напевно, цьому є причина.

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Багато клубів проявляють інтерес до гравця, але наразі, я волію не говорити про його майбутнє. Чи є Інтер серед клубів, які виходили на нього? Це секрет", – поділився Данченко в коментарі FCINTER1908.IT.

Раніше повідомлялось про серйозну зацікавленість Інтера у трансфері Трубіна. Також інтерес до голкіпера приписують Челсі, Арсеналу та Байєру. До слова, Трубін провів 20 матчів у складі Шахтаря у 2020 році, 8 з яких провів на нуль, в середньому здійснивши 3,14 сейви за гру.

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