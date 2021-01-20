"У Гельзіна (президента Олімпіка – прим.), за моїми даними, зараз є на руках пропозиція по Шахабу від португальського Ріу Аве. Пропозиція в 300 тисяч євро і 30% від подальшого перепродажу футболіста. Розкішна пропозиція у нинішніх умовах.

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Чому Зоря так акуратно поводиться, без всяких висловлювань? Я практично впевнений, що зараз Гельзін і Геллер ведуть сепаратні переговори щодо футболіста. Це дві людини з одного регіону, два бізнесмени і солідних авторитети, які домовляються в дусі: "Хлопці, ось у нас є така пропозиція, дайте нам стільки ж і ми відпустимо Шахаба до вас вже взимку. Не дасте стільки ж – пацан сидить в дублі півроку і йде до вас безкоштовно".

Чому Гельзін відмовився від Перовіча і подальшого відсотка від перепродажу Шахаба? Адже можна було не платити іранцю зарплату наступні півроку. Хоча там не бог зна які гроші... За моєю інформацією, 5 тисяч доларів чи євро. Але для Гельзіна це питання принципу", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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