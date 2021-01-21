Камбек Манчестер Юнайтед у відеоогляді поєдинку проти Фулхема – 2:1
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Фулхем приймав Манчестер Юнайтед в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Едінсон Кавані 21’
Поль Погба 65’
21’ Едінсон Кавані
65’ Поль Погба
Фулхем шокував іменитих гостей швидким голом, захисники Юнайтед проспали Лукмана, який без проблем переграв голкіпера.
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Радість господарів тривала недовго, ще до перерви Кавані зрівняв рахунок, а вирішувати долю поєдинку взявся Поль Погба. У середині другого тайму зірковий француз потужним ударом здалеку вирвав перемогу для команди Сульшера.
Перемога повернула Юнайтед на першу сходинку АПЛ, Фулем залишився у зоні вильоту – 18-та сходинка.
Манчестер Юнайтед завдяки шедевру Погба здолав Фулхем та піднявся на першу сходинку АПЛ
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