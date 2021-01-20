Катерина Монзуль отримала нагороду найкращому арбітру УПЛ у 2020 році. Цікаво, що найкращим рефері Першої ліги також стала жінка – Анастасія Романюк, а найкращим суддею Другої ліги – Дмитро Євтухов.

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"Хочеться подякувати Українській асоціації футболу, комітету арбітрів і моїм колегам. Є така приказка: "Один у полі не воїн". Тільки в команді ми можемо досягти успіхів. Хочу подякувати за підтримку колегам з усього мого шляху в арбітражі. У такий складний час хочу побажати всім присутнім здоров'я. Більше світлих і оптимістичних днів вам і вашим сім'ям", – прокоментувала нагороду Монзуль у коментарі офіційному сайту УАФ.

Раніше українка потрапила до топ-3 арбітринь світового футболу за останнє десятиліття.

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