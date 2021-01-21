Матчі за Суперкубок у Європі давно відійшли від канонів, перетворившись у справжні міні-турніри – в Іспанії, наприклад, у фіналі зійшлися віце-чемпіон і фіналіст Кубка. Втім, у Італії в поточному сезоні все мало пройти за класичним сценарієм – чемпіон (Ювентус) зустрічався з володарем Кубка (Наполі). До речі, неаполітанці виграли Кубок саме в матчі проти Юве, тож туринцям випав прекрасний шанс оформити вендетту. Крім того, Андреа Пірло мав доводити, що ганебна поразка Інтеру в останньому турі Серії А була лишень випадковістю.

Манчіні заступився за Пірло після фіаско Ювентуса у матчі з Інтером

Ювентус здорово розпочав поєдинок, притиснувши Наполі завдяки інтенсивному пресингу та швидким зміщенням з флангів. Щоправда, перший момент створили неаполітанці – це Манолас на 6-й хвилині замкнув подачу з кутового (над поперечиною). Туринці відповіли неточним ударом Роналду після обіграшу одразу двох захисників, проривом Кулусевскі з подальшим пострілом Артура метрів з 20-ти (зависоко) та комбінацією за участі Маккені, Кулусевскі та Даніло на 12-й хвилині – в її завершенні бразилець пробив з лівого краю карного майданчика. Оспіна виконав сейв, а лайнсмен помітив офсайд. В першій третині першого тайму Ювентус володів м'ячем 66% ігрового часу, домінуючи на полі.

Наполі зумів прокинутись, вирівнявши гру завдяки проблемам "б'янконері" при перебудовах. Підопічні Дженаро Гаттузо стали спокійно проривати пресинг суперника, досить швидко почавши створювати моменти у відповідь: на 17-й хвилині Петанья ледь не замкнув небезпечний навіс з правого флангу, на 21-й Інсіньє вистрілив зі штрафного (без проблем для Щенсни), а на 22-й простріл Інсіньє привів до помилки голкіпера на виході – Лосано міг карати, але на підстраховці зіграв К'єлліні. Виправитись за свій ляп Щенсни зумів на 28-й хвилині, коли захисники дозволили Демме увірватись на лівий край карного майдачника та подати у воротарський – Лосано випередив Даніло й пробив головою з шести метрів, а Войцех виконав ефектний сейв.

Ювентус жахливо провів середину першого тайму, нагадавши футбол зразка матчу проти Інтера, але на останні 15 хвилин туринці зуміли повернути ініціативу. Наполі впевнено відбивався, але загострити гру й вийти з-під тиску чемпіона команді Гаттузо вже не вдавалося. Туринці могли конвертувати перевагу у гол на 40-й хвилині, коли Роналду дали пробити з кута штрафного, однак Кріш спрямував м'яч над дев'яткою. Зрештою, свисток арбітра відправив футболістів на відпочинок за нулів на табло.

У перерві Андреа Пірло зняв з гри К'єзу, кинувши у бій Бернардескі. Дженаро Гаттузо розпочав без замін, але, вочевидь, прогадав з цим рішенням – Ювентус дуже сильно притиснув Наполі. Вже на 47-й хвилині Маккені увірвався на лівий край карного майданчика та м'яко навісив на ближню стійку, але Кулусевскі головою не зміг пробити, а Бернардескі зумів лишень легенько покотити м'яч у напрямку воріт. Оспіна спіймав його прямо на лінії, а неаполітанці огризнулись схожим епізодом із заблокованим пострілом Лосано. Туринці ж продовжили загострювати: на 51-й хвилині дальній удар Бентанкура заблокували, на 55-й Роналду обікрав Маноласа й перекинув Оспіну (по воротах влучити не вдалося), а на 60-й Кріштіану пробив з дистанції – без проблем для голкіпера.

Неаполітанці так рознервувались, що самі почали привозити моменти. Так, на 64-й хвилині Роналду зачепився за відскок у штрафному й прострілив вздовж воротарського, а Манолас у спробі перервати передачу ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Арбітр призначив корнер, подача з якого полетіла на ближню стійку, зрикошетивши від Бакайоко прямо на Роналду! Кріш стояв у трьох метрах від воріт, впевнено розстрілявши дев'ятку – 1:0! Ще за п'ять хвилин перевагу туринців подвоїти міг Кулусевскі, який увірвався на правий край карного майданчика й завдав потужного удару, але захисники встигли накрити його.

Дженаро Гаттузо відповів на це замінами, випустивши Ельмаса та Мертенса. Особливого покращення в атакувальній грі це не принесло, але туринці на 70-х хвилинах також не вражали. "Б'янконері" розслабились, за що й були покарані Мертенсом: Маккені на 78-й замахнувся для виносу м'яча з власного штрафного, але хитрий Мертенс підкрався ззаду й отримав удар по ногах – пенальті! Його взявся виконувати Інсіньє. Всі очікували голу, але капітан партенопейців несподівано пробив повз лівий кут!

Після цього Андреа Пірло провів заміни, випустивши Морату та освіживши центр поля Адреном Рабйо. Гаттузо у відповідь відправив на поле двох нападників (Політано та Льоренте), однак Ювентус почав відверто сушити гру. Створити бодай один цікавий момент в основний час неаполітанцям так і не вдалося, а на 90-й хвилині Роналду міг і добити Наполі – перший його удар з правого краю штрафного парирував Оспіна, а другий пройшов повз дальню стійку (але там був офсайд).

В компенсований час Політано міг перевести гру в овертайм, небезпечно простріливши на Ельмаса й спричинивши серію неприємних рикошетів. На жаль для неаполітанців, врятуватися їм не вдалося, а на 90+5-й хвилині туринці ще й вискочили в контратаку 3-в-1 – в її завершенні Куадрадо покотив на Морату, а той розстріляв ворота. 2:0! Ювентус став володарем Суперкубка Італії-2021!

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