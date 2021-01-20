Шевченко запросив до тренерського штабу збірної України ще одного італійця
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розширив команду своїх асистентів.
Збірна України отримала ще одного тренера. Допомагати Андрію Шевченку відтепер буде італійський фахівець Луїджі Ночентіні, розповів президент УАФ Андрій Павелко у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".
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Він працюватиме тренером-аналітиком по молодіжних командах. Його головним завданням буде координація між молодіжними збірними і національною командою.
Нагадаємо, у новоспеченого помічника Шевченка є чималий досвід роботи зі своїм зірковим співвітчизником – Мауріціо Саррі. В Україні він відомий по роботі в СК Дніпро-1. Ночентіні приєднався до тренерського штабу Дмитра Михайленка у березні 2020-го, однак вже у кінці серпня клуб припинив з ним співпрацю. Головною причиною відходу італійця став конфлікт з головним тренером – Михайленко та його асистент мали різні погляди на комплектацію складу.
До слова, Ночентіні стане четвертим італійцем в команді Андрія Шевченка – у збірній України вже працюють Андреа Адзалін, Андреа Малдера та Мауро Тасотті.
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