Збірна України отримала ще одного тренера. Допомагати Андрію Шевченку відтепер буде італійський фахівець Луїджі Ночентіні, розповів президент УАФ Андрій Павелко у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

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Він працюватиме тренером-аналітиком по молодіжних командах. Його головним завданням буде координація між молодіжними збірними і національною командою.

Нагадаємо, у новоспеченого помічника Шевченка є чималий досвід роботи зі своїм зірковим співвітчизником – Мауріціо Саррі. В Україні він відомий по роботі в СК Дніпро-1. Ночентіні приєднався до тренерського штабу Дмитра Михайленка у березні 2020-го, однак вже у кінці серпня клуб припинив з ним співпрацю. Головною причиною відходу італійця став конфлікт з головним тренером – Михайленко та його асистент мали різні погляди на комплектацію складу.

До слова, Ночентіні стане четвертим італійцем в команді Андрія Шевченка – у збірній України вже працюють Андреа Адзалін, Андреа Малдера та Мауро Тасотті.

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