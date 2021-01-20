Як відомо, Динамо в рамках першого збору в Об'єднаних Арабських Еміратах планувало провести спаринг з місцевим клубом Аджман. Поєдинок мав відбутися 22 січня о 16:15.

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За повідомленням офіційного сайту киян, зустріч з аутсайдером тамтешньої місцевої ліги скасована у зв'язку з позитивними COVID-тестами у кількох гравців місцевого клубу.

Нагадаємо, у першому спарингу підопічні Луческу поступились польській Легії з рахунком 0:2. Вже завтра, 21 січня, кияни проведуть другий контрольний матч на зборі. Суперником "біло-синіх" буде чемпіон Білорусі – солігорський Шахтар.

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