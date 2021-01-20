Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 20:00. Довжелезна серія з 11 домашніх поєдинків Прем'єр-ліги поспіль, в яких "містяни" перемагали вілланів, стартувала ще у 2007 році. Відразу 7 з цих ігор завершувалися розгромами. Зараз ситуація для бірмінгемців не менш складна: команда Діна Сміта щойно відновила тренування після спалаху коронавірусу, через який пропустила ще 2 тури. Водночас Зінченко і компанія у разі перемоги отримували шанс вийти на 1 місце до матчу МЮ. Команда Гвардіоли демонструвала вражаючу серію: 8 перемог поспіль в усіх турнірах, із загальною різницею 20:2. Вдома манчестерці взагалі пропустили лише 1 м'яч (від Вест Бромвіча, та й той автогол) за останні 8 поєдинків. Натомість гості не вигравали вже тричі в усіх турнірах, зігравши тільки раз внічию.

Манчестер Сіті – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко перервав серію

Господарі передбачувано активно розпочали. Автор дубля в попередньому турі, захисник Стоунз міг відзначитися уже на 4 хвилині, добиваючи після Бернарду Сілви. Два поспіль удари з меж воротарського дивом не знайшли дорогу до сітки. Віллани активно і доволі перспективно контратакували, але Діаш і компанія вичищали все у своєму штрафному. Вокер травмувався у боротьбі з Грілішем на дощовому газоні. Кайл почав шкутильгати, але спробував повернутися у гру. Зінченко, утім, все ж вийшов на заміну на 28 хвилині. Відтак Канселу перемістився праворуч, а українець повернувся на позицію лівого захисника, хоча Гвардіола задумував відпочинок для Сашка, а на лаві запасних був ще Менді.

2 - No players have made passes as dangerous to their opponents as Jack Grealish (5.02 xA) and Kevin De Bruyne (4.52 xA) in the Premier League so far in 2020-21.



With Manchester City hosting Aston Villa tonight, @DomFarrell1986 assesses the quality of both players. — OptaJoe (@OptaJoe) January 20, 2021

Команда Діна Сміта підтверджувала статус 2 найкращої оборони АПЛ 2020/21. Віллани пропустили 16 голів, менше лише в Ман Сіті (13). Не дивно, що в перші 35 хвилин ми побачили лише 2 влучання у площину воріт, ті самі від Стоунза та Бернарду на старті зустрічі після стандарту. Показник очікуваних голів ніби й крутий (1,7 на 0,06), але 1,24 xG прийшли в одній згаданій атаці. Непоганими можна вважати шанси Фодена, Стерлінга та Родрі, однак на роль 100-відсоткових вони не тягнуть. А тим часом найкреативніший півзахисник Прем'єр-ліги Гріліш встиг створити 2 моменти – стільки ж, скільки в бельгійського КДБ, але за значно скромніше володіння м'ячем.

Бірмінгемці прокинулися ближче до кінця першої половини. Барклі пройшов майже до штрафного і непогано пробив у руки Едерсону. Уже в компенсований час Де Брюйне виклав не пас, а цукерочку на вишуканому блюдечці з порцеляни. Кевін не приховував свого розчарування, коли Фоден влучив у захисника з кількох метрів. З 15 ударів за перший тайм лише 4 у площину воріт. Дивовижний порятунок Мартінеса і не менш крутий блок оборони Вілли. Нулі на табло, але достатньо живенька весела гра на швидкостях.