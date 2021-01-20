Тренерському штабу італійської Роми на чолі з Паулу Фонсекою необхідно терміново ознайомитися із регламентами внутрішніх змагань на Апеннінах. Напередодні "вовки" вдруге в сезоні створили передумови для техпоразки.

Рома програла матч 1/8 фіналу Кубка Італії Спеції (2:4), але, найвірогідніше, незабаром отримає поразку 0:3. Журналіст Ніколо Скіра підтвердив інформацію у своєму твіттері.

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На початку екстра-тайму Фонсека зробив подвійну заміну, довівши їхню кількість у складі столичної команди до шести. Однак, регламент Кубка Італії не передбачає право додаткової заміни, якщо поєдинок триває 120 хвилин. За кілька миттєвостей до фатальної заміни капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні попереджав штаб Роми, що запланована заміна буде шостою.

Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 римляни вдруге страждають через необачність Фонсеки та його асистентів. У вересні Рома офіційно отримала технічну поразку за мотивами матчу з Вероною, в якому зіграв некоректно заявлений Амаду Діавара.

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